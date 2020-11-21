Parakendeci esnaftan 2. dalga için 3 maddelik öneri paketi

BMD Başkanı Sinan Öncel, salgında ikinci dalga kısıtlamaları başlarken özellikle cadde mağazalarında perakendecinin kira sorununun devam ettiğini bildirdi. Öncel, “AVM’lerde ciro kirasına geçilmesini, caddelerde ise önümüzdeki Nisan ayı sonuna kadar yüzde 50 kira indirimi istiyoruz. Aynı dönem için devletimizden kiralamalarda KDV ve stopaj oranlarını sıfırlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin de vergi muafiyetleri ile giderilmesini öneriyoruz” dedi.

Dünyada yaklaşık 1.4 milyon kişinin hayatına mal olan salgının Türkiye’yi de vuran ikinci dalgasını kontrol altına almak için öngörülen kısıtlamaların devreye girmesiyle birlikte perakendede yeni ve çok daha zorlu bir dönem başladı.

Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında buluşturan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), sektörün ikinci dalgayı en az hasarla atlatabilmesi için üç maddelik öneri paketi hazırladı.

BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün birinci dalgada ‘yedek akçeyi’ tükettiğinin altını çizdi. Sektörün daha ilkinin hasarını telafi edemeden ikinci dalga ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Öncel, şöyle devam etti:

YENİ KISITLAMALARIN PERAKENDE TİCARETE OLUMSUZ YANSIMALARI OLACAK

“Perakende sektörü ve esnaf, açığı nasıl kapatacağını düşünürken yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik kısıtlamaları elbette destekliyoruz. Ne yazık ki bu kısıtlamaların perakende ticarete olumsuz yansımaları olacak. Biz her zaman olduğu gibi sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için ‘adil ticaret’ ilkesi çerçevesinde tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu ilkeden hareketle bir öneri paketi hazırladık. Üç maddeden oluşan önerilerimiz şöyle:

AVM’lerde gerekirse bazı kategoriler için sözleşmelerdeki oran yükseltilerek ciro kirasına geçilmeli. Cadde mağazalarında ise en az yüzde 50 kira indirimi yapılmalı.

Kiralamalarda KDV ve stopaj önümüzdeki Nisan ayının sonuna kadar sıfırlanmalı.

Bu süreçte perakendeci ile birlikte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetleri vergi muafiyetleri ile giderilmeli.

ÖDENEMEYEN ÇEKLER İÇİN DÜZENLEME BEKLİYORUZ

Salgının ilk döneminde en büyük darbeyi restoran, lokanta ve kafe gibi işyerlerinin aldıklarını hatırlatan Sinan Öncel, hasarın ikinci dalgada daha da büyümesinden endişe duyduklarının altını çizdi.

Öncel, “Başta Yeme içme sektöründekiler olmak üzere üyelerimiz vadesi yaklaşan çeklerini nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Bu konuda bir düzenlemenin piyasaları önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Ayrıca sigorta prim borcu faizleri perakendeci ve esnaf için ek bir yük oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konuda bir düzenleme ile sektöre nefes aldıracağını ümit ediyoruz.

Sinan Öncel, insanlar için aynı zamanda dinlenme ve sosyalleşme alanı olan restoran, lokanta ve kafelerin kapanmasının perakendenin tümünde ciroları olummsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi.