banner314

banner325

Son Dakika
banner348

Pandemi kurum kültürünü de yok ediyor

Deloitte tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’de evden çalışma konusunda şirketleri en çok kurum kültürü ve çalışma alışkanlıkları zorluyor. Kurum kültürü ve çalışma alışkanlıkları bağlamında en çok zorlanan sektörler; yüzde 66,7 ile enerji, yüzde 58,3 ile hızlı tüketim ve perakende.  

EKONOMİ 29.01.2021, 19:11 Murat Aydın
Pandemi kurum kültürünü de yok ediyor

Deloitte tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’de evden çalışma konusunda şirketleri en çok kurum kültürü ve çalışma alışkanlıkları zorluyor. Kurum kültürü ve çalışma alışkanlıkları bağlamında en çok zorlanan sektörler; yüzde 66,7 ile enerji, yüzde 58,3 ile hızlı tüketim ve perakende.  

Deloitte’un Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre “evden çalışma konusunda şirketinizi en çok zorlayan konu hangisidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü “kültür ve alışkanlıklar” cevabını verdi. Uzaktan çalışma modeline geçişte en çok zorlanılan konunun kurum kültürü ve çalışma alışkanlıkları olduğunu belirten sektörlerin başında yüzde 66,7 ile enerji, yüzde 58,3 ile hızlı tüketim ve perakende geliyor. 

En çok İK departmanları zorlandı 

Araştırmada, evden çalışma uygulamasında kültür ve çalışma alışkanlıkları bağlamında en çok zorlanan departmanların insan kaynakları ve satış olduğu belirtiliyor. İnsan kaynakları departmanları, mevcut kültür ve alışkanlıkları sürdürme konusunda yüzde 56,1 oranında zorlanırken, bu oran satış departmanlarında yüzde 53,8 bilgi teknolojileri, hukuk ve idari işler departmanlarında ise yüzde 50 seviyesinde.

Çalışanına yatırım yapan şirketler büyüyecek

Şirketlere kurum kültürlerini ölçümlemek ve güçlendirmek için yardımcı olduklarını belirten Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, çalışana yatırımın önemine değinerek, “Pandemi döneminde iş dünyasının önceliklerinde kaçınılmaz ve birçoğu kalıcı olacak değişimler yaşandı. Şirketler yeni normalde çalışan odaklı olmak durumunda. Çalışana yatırım yapan şirketlerin kazandığı yeni bir dönemdeyiz. Pandemi döneminde güven düzeyi yüksek bir kurum kültürü oluşturmak, kritik bir yatırım stratejisi olarak ön plana çıktı. Geleceğin iş yerleri fiziksel ve sanal ortamları harmanlayacak. Bu noktada, mekan bağımsız çalışma modeline en kolay uyumu, güçlü kurum kültürüne sahip şirketler sağlayabilecek. Bu kültürü oluşturacak en önemli unsurların başında ilham veren bir liderlik, yönetici-çalışan arasında inşa edilen güven, çalışan verimliliğini destekleyen çalışma sistemi, kendini ve başkalarını motive edebilme ve açık iletişim geliyor.” açıklamasında bulundu. 

Great Place to Work hakkında:

Great Place To Work Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada 109 ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 10 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır. 

#kurum #Pandemi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir