Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

DENİZLİ Valiliği, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye gelen turist sayısının geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yıl yüzde 46 artış gösterdiğini açıkladı.

Denizli Valiliği yazılı açıklama yaparak, 2015'ten 2018 yılının ilk 6 ayına kadar gelen turist rakamlarını sıraladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale'ye, 2015 yılında gelen ziyaretçi sayısının 1 milyon 710 bin 94 iken, bu sayının 2016 yılında 974 bin 516'ya düştüğü belirtildi. 2017 yılında Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının ise 1 milyon 523 bin 912 olduğunun vurgulandığı açıklamada 2015 yılı rakamına yaklaşıldığı vurgulandı. Açıklamada, 2017 yılının ilk 6 ayında Pamukkale'ye gelen turist sayısı 535 bin 275 iken, 2018'in ilk 6 ayında yükselerek 780 bin 207'ye ulaşarak yüzde 46 artış gösterdiğini ifade edildi. Antik kent Laodikya Ören Yeri'ne giriş rakamları da verildi. Laodikya'ya gelen turist sayısının 2015 yılında 62 bin 624 olduğu, 2016 yılında 33 bin 660 gerilediği, 2017 yılında ise 41 bin 834 ziyaret gerçekleştiği, 2018'in ilk 6 ayında ise ziyaretçi sayısının 22 bin 209 kişiye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçit konumunda olan Denizli, antik dönemde bir geçiş ve kavşak noktası, ticaret ve haberleşme merkezidir. Antik dönemin önemli yerleşim bölgesi olan Lykos Vadisi içinde yer alan Denizli, verimli toprakları, tarihi, arkeolojik ve doğal güzellikleri yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Coğrafi konumu, doğal ve tarihi güzellikleri ve termal turizmi sayesinde dört mevsim turist çeken turizm merkezlerindendir" denildi.



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