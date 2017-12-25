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Pamukkale'deki otellere yılbaşı bereketi

DENİZLİ'de yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi nedeniyle Pamukkale ve Karahayıt'taki otellerin doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENKUROD) Başkanı...

Pamukkale'deki otellere yılbaşı bereketi
DENİZLİ'de yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi nedeniyle Pamukkale ve Karahayıt'taki otellerin doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENKUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yılbaşı nedeniyle otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. DENTUROD Başkanı Şen, son 2 yıldır Pamukkale Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 'Termal İyi Gelir' kampanyasıyla beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale ile kırmızı travertenleriyle ünlü Karahayıt'daki otellere yerli ve yabancı turistin ilgisinin arttığını belirterek, "Yeni yıl için Pamukkale'de konaklayacak yer bulamayan yabancı gruplar için Denizli şehir merkezindeki otellerde yılbaşı rezervasyonları yapılıyor. Bu durum Denizli turizmi için memnuniyet vericidir. Şimdiden Karahayıt ve Pamukkale'de otellerin doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. 2018 yılında ülke turizminin geçmiş yıllara göre çok daha iyi geçmesini bekliyoruz. Katıldığımız uluslararası Londra Fuarı'nda bunun ilk işaretlerini görmeye başladık" dedi.

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