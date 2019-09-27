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Pamir: Döviz mevduatındaki artış yastık altı ve cari fazladan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Can Pamir, döviz mevduatının rekor düzeye ulaşmasının, daha önce "yastık altı" edilen dövizlerin sisteme girmesi ve cari fazla verilmesi etkisiyle artan döviz girişleri kaynaklı olabileceğini...
EKONOMİ 27.09.2019, 11:45
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Can Pamir, döviz mevduatının rekor düzeye ulaşmasının, daha önce "yastık altı" edilen dövizlerin sisteme girmesi ve cari fazla verilmesi etkisiyle artan döviz girişleri kaynaklı olabileceğini söyledi.
Merkez Bankası verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.2 milyar dolar artışla 192.66 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi. Aynı dönemde, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 265 milyon dolar artarak 118.57 milyar dolar ile tarihi zirveye tırmanırken, kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 966.3 milyon dolar artarak 74.1 milyar dolara yükseldi.
’nın gelişmeyle ilgili sorularını yanıtlayn Pamir, döviz mevduatında görülen rekor düzeyin yalnızca yurtiçi yerleşiklerin talebi olmadığını ve yalnızca talebe dayalı artışın kurun yukarı yönlü hareket edeceğini, ancak kurda yukarı yönlü bir hareket olmadığını belirtti.
Döviz mevduatındaki artışın nedenleri olarak, geçen yıl döviz kurlarının ani yükselişi ile yastık altı edilen dövizlerin sisteme geri dönerek bankalardaki mevduatlara girmesi ve artan ihracat ve turizm gelirlerinin ülkeye sıcak döviz girişi sağladığını ifade eden Pamir, dövizlerin liraya çevrilmemesinin bankaların elinde dövizlerin atıl kalmasına neden olduğunu, likidite ihtiyaçları ve rasyolarda bankalara yararlı olsa da mevduatın krediye dönmesini zorlaştırdığını söyledi.
Dövizin liraya dönmesi için liraya güvenin artması gerektiğine işaret eden Pamir, "kur zıplaması" endişelerinin ortadan kalkması durumunda, dövizlerin liraya döneceğini ve bankaların lira mevduatının yükseleceğini vurguladı.
Merkez Bankası verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.2 milyar dolar artışla 192.66 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi. Aynı dönemde, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 265 milyon dolar artarak 118.57 milyar dolar ile tarihi zirveye tırmanırken, kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 966.3 milyon dolar artarak 74.1 milyar dolara yükseldi.
’nın gelişmeyle ilgili sorularını yanıtlayn Pamir, döviz mevduatında görülen rekor düzeyin yalnızca yurtiçi yerleşiklerin talebi olmadığını ve yalnızca talebe dayalı artışın kurun yukarı yönlü hareket edeceğini, ancak kurda yukarı yönlü bir hareket olmadığını belirtti.
Döviz mevduatındaki artışın nedenleri olarak, geçen yıl döviz kurlarının ani yükselişi ile yastık altı edilen dövizlerin sisteme geri dönerek bankalardaki mevduatlara girmesi ve artan ihracat ve turizm gelirlerinin ülkeye sıcak döviz girişi sağladığını ifade eden Pamir, dövizlerin liraya çevrilmemesinin bankaların elinde dövizlerin atıl kalmasına neden olduğunu, likidite ihtiyaçları ve rasyolarda bankalara yararlı olsa da mevduatın krediye dönmesini zorlaştırdığını söyledi.
Dövizin liraya dönmesi için liraya güvenin artması gerektiğine işaret eden Pamir, "kur zıplaması" endişelerinin ortadan kalkması durumunda, dövizlerin liraya döneceğini ve bankaların lira mevduatının yükseleceğini vurguladı.
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