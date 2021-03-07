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Palanöken'den kadın esnaflarla ilgili sevindiren açıklama

Kadın esnaf ve sanatkar sayısının son bir yılda 49 bin 465 arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Toplam esnaf ve sanatkarlar içindeki kadın esnaf oranı ise yüzde 16.34’ten yüzde 17.21’e yükseldi" dedi.

EKONOMİ 07.03.2021, 21:02 Murat Aydın
Palanöken'den kadın esnaflarla ilgili sevindiren açıklama

ANKARA- Kadın esnaf ve sanatkar sayısının son bir yılda 49 bin 465 arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Şubat sonu itibariyle 298 bin 113 olan kadın esnaf ve sanatkar sayımız bu yıl Şubat sonunda 49 bin 464 artarak 347 bin 577 oldu. Toplam esnaf ve sanatkarlar içindeki kadın esnaf oranı ise yüzde 16.34’ten yüzde 17.21’e yükseldi. Dünyanın adeta kabusu konumundaki Covit-19 en derinden yaşadığımız dönemde yani son bir yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısındaki artış sevindirici. Bu rakamlarla Türkiye’de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gururluyuz. Temennimiz kendi işinin patronu olan kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlar. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyacımız var” dedi.

-“EVDE ÜRETİM YAPAN KADINLAR MİKRO KREDİLERLE DESTEKLENMELİ”

Öte yandan kadınların evde üretim yaparak da ekonomiye büyük katkı sağladıklarının unutulmaması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle pandemi döneminde ev yapımı, doğal ve sağlıklı ürünlere olan talep arttığı için evde üretim yapan kadınlarımızın sayısında da artış yaşandı. Kadınlarımızın küçük çapta başlayan bu girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturarak işsizliğin de önüne geçiyor. Evde ekmek, tarhana, yufka, erişte, salça vb. gibi çok sayıda geleneksel ürün üretilirken aynı zamanda dikiş-nakış ve oya işi, halı, kilim, dokuma faaliyetleri, örgü, dantel ve süs eşyaları üretilip satılıyor. Evde üretim yapan kadınlarımız bu sayede esnaflığın ilk adımını atıyor ve ileride dükkan açıp yanında işçi çalıştırarak girişimcilik örneği sergiliyor. Kadınlarımızı iş hayatına özendirmek için, özellikle pandemi döneminde artış gösteren bu küçük çaplı üretim faaliyetleri mikro krediler ile desteklenmeli. Mikro krediler sayesinde kadınlarımız başlangıç sermayeleri ile bazı araç gereçleri satın alıp üretimlerini daha seri hale getirebilirler” diye konuştu.

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