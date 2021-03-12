Palandöken: Reform paketini olumlu buluyoruz

ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yapılan açıklamaları değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alınan kararları esnafımız adına önemli ve değerli buluyoruz. Öncelikli 850 bin basit usulde işyeri bulunan esnaf ve sanatkarımıza yönelik vergi muafiyetini olumlu buluyoruz. Bu kesimde yer alan kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf tutuluyor, beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor. Mükelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletiliyor. Vergi cezalarında uzlaşıları genişliyor. Yeni kararlar sayesinde dijital vergi daireleri ile kuyruklar ortadan kalkacak vatandaş daha seri hizmet alacak" dedi.

-“PERAKENDE SEKTÖRÜNE KURAL GELMESİ ÖNEMLİ”

Esnaf ve sanatkarın korunmasının ekonomi ve istihdam için çok önemli olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başta yeni ve sivil Anayasa olmak üzere her alanda açıklanan yeni reform paketinde esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik uygulanacak olan kararlar bizim uzun yıllardan beri dile getirdiğimiz taleplerdir. Dünyada perakende sektöründe uygulanan kuralların aynısının ülkemizde uygulanması için atılacak bu adımlar hem ekonominin hem de istihdamın önündeki engelleri kaldıracak. Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımların atılmasının başta esnaf ve sanatkar camiamız olmak üzere ülke genelinde iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. AB mevzuatına uygun olarak perekande yasasının yeniden düzenlenmesi ile rekabet ve istihdam artacak. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması ile vatandaş daha kaliteli, ucuz hizmet ve ürüne kavuşacak” diye konuştu.