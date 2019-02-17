PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

ANKARA – İşsizlik rakamların beklenenin üzerinde artmasından dolayı çok hızlı bir

şekilde önlem alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi

Palanoöken, “Zaman kaybetmeden orta ve uzun vadeli strateji planı

hazırlanmalı” dedi.



-“SGK PRİMLERİ HİÇBİR ŞARTA BAĞLI OLMADAN DÜŞÜRÜLMELİ”



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısının 2018 yılı Kasım

döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin

kişiye çıktığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İşsizliğin kalıcı olarak düşmesi için orta ve

uzun vadeli bir strateji planı hazırlanmalı. Kısa vadede işsizlik oranının

azalması için SGK primi oranlarının hiçbir şarta bağlı olmaksızın düşürülmesi

gerekir. Bu prim indirimi belki bütçe açığını artıracaktır ama istihdam artışının

etkisiyle bu açık zamanla kapanacaktır. Ayrıca, işsiz kalanların da devlete yük

olacağı düşünülürse bütçe açığı göze alınarak SGK primlerinin oranları mutlaka

indirilmelidir” diye konuştu.



-“İŞSİZLİK ARTTIKÇA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ ARTIYOR”



Sadece yüksek teknolojiye değil, aynı zamanda istihdama dayalı büyüme

modellerinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, “Kasım

ayında genç işsizliği oranı 4,3 puan birden arttı. Her 4 gençten biri işsiz. Genç

işsizliği oranı arttıkça ve üniversiteli işsizler çoğaldıkça mesleki eğitimin önemi

daha da artıyor. Ara eleman açığı devam ederken üniversiteli işsizlerin sayısı

artıyor. İşsizlik oranı yaz aylarında düşüşe geçecektir ama bu oranın kalıcı

olarak tek hanelere düşebilmesi, ancak ulusal istihdam stratejisi hazırlanarak

mümkün olabilir. Mevsimsel etkilerden dolayı işsizlik oranı daha da artabilir.

Yaz aylarında inşaat ve turizm sezonu açılınca işsizlik oranı azalacaktır”

şeklinde konuştu.