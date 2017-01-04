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Palandöken'e raylı sistem kurulacak

ERZURUM'da Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerini Özelleştirme İdaresinden devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken'e turistlerin gezmesi için raylı sistem kuracaklarını söyledi. Pistlerin çimlendirileceğini, dört...

Palandöken'e raylı sistem kurulacak
ERZURUM'da Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerini Özelleştirme İdaresinden devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken'e turistlerin gezmesi için raylı sistem kuracaklarını söyledi. Pistlerin çimlendirileceğini, dört mevsim eğlence için park kuracaklarını anlatan Başkan Sekmen, "Bir raylı sistem oluşturacağız. Dağda bu raylı sisteme binerek insanlar tur atacaklar. Bunu yaz ve kış kullanır hale geleceğiz. Bir de macera park yapmayı düşünüyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Snow Dora Hotelde düzenlenen basın toplantısında, bir yılın değerlendirmesini yaptı. Türkiye genelinde bütçenin yüzde 64'ünü yatırıma aktararak ülke genelinde en fazla yatırım yapan belediye olarak birinci seçildiklerini hatırlatan Sekmen, kayak merkezlerini teslim aldıktan sonra '60 günde 60 proje' ile yola çıktıklarını ve kısa sürede önemli değişikliklere imza attıklarını belirtti. Suni kar sisteminin tümüyle elden geçirildiğini, göletlerin su seviyesinin iyi olduğuna işaret eden Mehmet Sekmen, kayak sezonunu Aralık'tan Mayıs ayına kadar uzatmayı hedef aldıklarını anlattı.
21017'DE PİSTLERİ AYDINLATACAĞIZ
Kayak Merkezlerini bir tatil köyüne dönüştürmek için çalışmalara başladıklarına dikkati çeken Mehmet Sekmen, şunları söyledi:
"Pistlerimizi ilkbahardan itibaren çimlendireceğiz. Böylece 5 santim kalınlığında karla bile kayma imkanı oluşacak. 2017'de pistleri aydınlatacağız. Gece yarısına kadar pistlerimiz açık olacak. Kayak merkezinde 4 mevsim eğlence için fon park kuracağız. Bir fon parkımız olsa binlerce çocuk cıvıl cıvıl, anneler babalar o vasıtalara binseler. Ne güzel olur. Bir raylı sistem oluşturacağız. Dağda bu raylı sisteme binerek insanlar tur atacaklar. Bunu yaz ve kış kullanır hale geleceğiz. Birde macera park yapmayı düşünüyorum. Macera park daha çok ormanlık alanda oluşur ama ne yapalım bizim ormanımız yok. Kayak yapılan pistlerin etrafını ağaçlandıracağız. hedefimiz Palandöken ve Konaklı'yı tamamen ağaçlandırmak."

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