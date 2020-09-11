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Palandöken: Borçlar Yılsonuna kadar ertelenmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, esnafımızın satışlarının azalmasına, maliyetlerinin ve dolayısıyla da borçlarının artmasına neden oldu. Bu zor dönemde öncelikli talebimiz esnafın günü gelen borçların yılsonuna kadar ertelenmelidir” dedi.

EKONOMİ 11.09.2020, 11:53 Murat Aydın
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Palandöken: Borçlar Yılsonuna kadar ertelenmeli

ANKARA- Esnafın ve sanatkarların ertelenen kredi, SGK ve Bağ-Kur gibi borçlarının ödeme zamanınıns geldiğini ancak pandeminin yeniden artması sebebiyle zor bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların ertelenen borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, esnafımızın satışlarının azalmasına, maliyetlerinin ve dolayısıyla da borçlarının artmasına neden oldu. Bu zor dönemde öncelikli talebimiz esnafın günü gelen borçların yılsonuna kadar ertelenmelidir” dedi.

-“ESNAF RAHAT NEFES ALMALI”

Pandeminin en çok esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilediğinin altını ısrarla çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi süreci dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi esnafımızı da derinden etkilemeye devam ediyor. Kapalı olduğu süreçte kazancı hiç olmayan esnafımız, kontrollü şekilde açıldıktan sonra da eski kazancına ulaşamadı. Hal böyle iken kira, faturalar, vergiler, prim ödemeleri, kredi ödemeleri arttı ve bu borçların ödenmesi imkansız bir hale dönüştü. Yeniden artış gösteren bu pandemi ortamında ertelenen borçların ödenmesi şuan için mümkün görünmüyor. Bu noktada acil yapılması gereken yıl sonuna kadar mevcut borçların yeniden ertelenmesi ve esnafın rahat nefes alması sağlanmalıdır” diye konuştu.

#SGK #bağkur #borç #esnaf #erteleme #TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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