Paladyum’dan yüzde 2.0 artışla yeni tarihi zirve

Paladyum fiyatları 15 gündür devam eden artışına yüzde 1.86 artışla devam ederken, 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

Otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılan paladyum, 6 Eylül 2011 tarihinde 1,912.25 dolara kadar yükselen altının da tarihi rekorunu kırmış oldu.