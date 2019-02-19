Paladyum tedarik endişeleriyle rekor yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 şubat () – Paladyum fiyatları, artan tedarik endişeleriyle Salı günü erken işlemlerde yüzde 2.85 artışla 1,477.95 dolara kadar yükseldi.

Benzinle çalışan motorlu taşıtlarda katalitik çevirici parçası üretiminde kullanılan paladyumun fiyatları, otomotiv sanayisinde emisyon ile ilgili sınırlamalar arttıkça yükseliyor. Pd işaretiyle bilinen ve 1803'te William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum metali aynı zamanda beyaz altın elde edilmesinde de kullanılıyor.

