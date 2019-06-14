Paladyum fiyatları üç ayın zirvesinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Paladyum fiyatları yedi seanslık yükselişini sürdürerek üç ayın zirvesine ulaştı.

Otomotiv sektörünün katalitik konvertörü üretiminde kullanılan paladyum sene başında bu yana yüzde 18, Haziran ayı başından bu yana ise yüzde 10 değer kazandı.

Paladyum fiyatları yüzde 1.31 artışla 1,467.24 dolara ulaşarak 27 Mart’tan bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.