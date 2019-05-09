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Paladyum fiyatları ticaret gerginliğiyle 4 ayın en düşüğünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Paladyum fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle, yüzde 1.22 kayıpla 1,296 dolara gerileyerek, dört ayın en düşük düzeyine indi. ABD’nin Çarşamba günü yaptığı, 200...

Paladyum fiyatları ticaret gerginliğiyle 4 ayın en düşüğünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Paladyum fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle, yüzde 1.22 kayıpla 1,296 dolara gerileyerek, dört ayın en düşük düzeyine indi.
ABD’nin Çarşamba günü yaptığı, 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan gümrük vergilerinin Cuma günü yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltileceğini açıklaması ve Çin’den gelen karşı adımlar atılacağı açıklaması etkisiyle metal fiyatları karışık.
Otomotiv sektöründe kullanılan paladyum fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve Çin’den gelen düşük otomotiv satışı verileri de etkili oldu.
 

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