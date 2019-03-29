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Paladyum fiyatları iki günde yüzde 15’ten fazla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Rusya’nın altı ay boyunca hurda metal ihracatını durduracağını açıklaması sonrasında tarihi rekor olan 1,614.63 dolara yükselen paladyum fiyatları, üst üste ikinci gün değer kaybetti. Otomobilleri...

Paladyum fiyatları iki günde yüzde 15’ten fazla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Rusya’nın altı ay boyunca hurda metal ihracatını durduracağını açıklaması sonrasında tarihi rekor olan 1,614.63 dolara yükselen paladyum fiyatları, üst üste ikinci gün değer kaybetti.
Otomobilleri sera gazı salınımını azaltma amaçlı filtre sistemlerinde kullanılan paladyuma talebin, üretimin üzerine çıkmasıyla fiyatlar geçen hafta yeni tarihi rekor düzeyine ulaşmıştı.
Birleşik Krallık ve Güney Afrika merkezi madencilik şirketi Anglo American CEO’su Mark Cutifani paladyum fiyatlarında görülen tırmanışı "bir balon” diye nitelendirdi.
Bunların yanı sıra, ABD hisse senedi piyasalarında görülen düşüşün durması ve devlet tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine odaklanan yatırımcılar, Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD’nin dördüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin altında açıklanması etkileriyle paladyum fiyatları, 16 Ocak’tan bu yana en düşük düzeyi olan 1.336.24 düzeyine geriledi.

 

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