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Paladyum fiyatları 1,500 doalrı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Paladyum fiyatları, 1,500 doları aşarak 27 Mart’tan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Avrupa Birliği’nde otomobil satışlarında görülen sekiz aylık düşüş sonrasında, Mayıs ayında görülen...

Paladyum fiyatları 1,500 doalrı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Paladyum fiyatları, 1,500 doları aşarak 27 Mart’tan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.
Avrupa Birliği’nde otomobil satışlarında görülen sekiz aylık düşüş sonrasında, Mayıs ayında görülen yıllık bazlı artışın etkisiyle, paladyum fiyatları yükseldi.
Otomobilllerin katalitik dönüştürülerinde kullanılan paladyum yüzde 1.24 artışla 1,500.24 dolara kadar yükseldi.
Altın yüzde 0.19 düşüşle 1,344.16 dolara, gümüş yüzde 0.1 düşüşle 15 dolara ve platin yüzde 0.08 düşüşle 804.3 dolara geriledi.

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