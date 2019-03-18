Paladyum 1,571 dolarla yeni rekor kırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () - Paladyum fiyatları üst üste altıncı gün artışa devam ederken 1,571.14 dolara ulaşarak yeni bir tarihi rekor düzeye tırmandı.

Altın dışındaki değerli metaller arasında en yüksek değere sahip olan paladyum fiyatları, otomotiv sektöründen gelen güçlü talep etkisiyle, altın fiyatlarını geçerek 1,571.14 dolara ulaştıktan sonra durakladı ve önceki kapanışa göre yüzde 0.8 artışla 1,567 dolar düzeyine çekildi.