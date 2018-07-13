Pakistan’da iki seçim mitingine bombalı saldırı: en az 75 ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Temmuz () – Pakistan’ın Belucistan ve Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde iki seçim mitingine yapılan bombalı saldırılarda, aralarında bir milletvekili adayının da olduğu, en az 75 kişi yaşamını yitirdi, 150’den fazla kişi de yaralandı.

India TV’de yer alan habere göre, saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğu henüz bilinmiyor; güvenlik güçleri ve istihbarat kurumları, saldırının bir intihar bombası saldırısı olup olmadığını araştırıyor.

Pakistan'da 25 Temmuz’da gerçekleşecek genel seçimler öncesinde Belucistan’daki saldırıdan birkaç saat önce Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki mitinge yapılan saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi ve 37’den fazla kişi yaralandı.