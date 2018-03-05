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PAGEV: Plastik üretimi 2017'de 9.6 milyon tona yükseldi

İstanbul, 5 Mart () - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) plastik üretiminin 2017 yılında yüzde 8.5 artışla 9.6 milyon tona yükseldiğini açıkladı. PAGEV verilerine göre, aynı dönemde plastik...

PAGEV: Plastik üretimi 2017'de 9.6 milyon tona yükseldi

İstanbul, 5 Mart () - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) plastik üretiminin 2017 yılında yüzde 8.5 artışla 9.6 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

PAGEV verilerine göre, aynı dönemde plastik üretim değeri ise yüzde 9.0 artışla 36.8 milyar dolara yükseldi. Plastik ambalajlar üretimde ilk sırada yer alırken ambalajı plastik inşaat malzemeleri izledi. Büyüme ile birlikte sektördeki makine ve teçhizat yatırımları da artarak 932 milyon dolara ulaştı. 

Plastik hammadde ithalatı 2017 yılında önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 9.9 artışla 7.2 milyon ton, değer bazında yüzde 16.8 artışla 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yerli hammadde üretimi ise bir milyon ton düzeyinde kaldı.

TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, sektörün 2017 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede sektörün tüm zorluklara rağmen yılı yüzde 9.0 büyüme ile kapatmayı başardığını belirterek 2018 yılı için de iyimser olduklarını söyledi ve ekledi:

“Plastik sektörümüz 2017’de 4.3 milyar dolarlık direkt ihracat gerçekleştirdi. Direkt ve dolaylı ihracatımız 12 milyar doları buldu. Oysa katma değeri yüksek ürünler ile bu rakamların çok daha üzerine çıkabilecek bir sektörüz. 4.99 dolarlık plastik ürün ithal edip 2.66 dolara ihraç ediyoruz. Geçen yıl plastik mamul sektörü ihracatında kilogram başına 1.2 dolar katma değer yaratabilmişiz. Üretimdeki başarıyı katma değerde göstermekte zorlanıyoruz.”

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