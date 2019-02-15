PAGEV: Marketler poşet satışlarından pay almasın

İstanbul, 15 Şubat () - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), “Ücretli Plastik Alışveriş Poşetleri Uygulaması” gündemiyle düzenlediği toplantıda 25 kuruşluk poşet ücretinden marketlerin pay almaması da gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da konuya sıcak baktığı öğrenildi.

PAGEV öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sanayicilere ücretli poşet uygulamasını da içeren mevzuatın usul ve esaslarında düzenleme yapılacağı müjdesi verdi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Plastik poşetten alınan 25 kuruşun 10 kuruşunu marketlerin almasını doğru bulmadığımızı en başından beri söylüyoruz. Daha önce ücretsiz verdikleri poşetten şimdi poşet başına 10 kuruş kazanmaları haksız bir kazançtır. Çevre için yapılan bir uygulamadan elde edilen gelirin yine çevre için harcanması doğrudur. Plastik sanayicileri olarak bir kez daha altını çizmek istiyoruz ki biz bilinçli tüketimden yanayız ve marketlerin bu uygulamada poşetten aldıkları payın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Bakanlığımız da buna sıcak bakıyor ve görüşmeler sürüyor” dedi

PAGEV Başkanı, plastik poşet sanayicisinin yaşadığı sorunlar hakkında da bilgiler verdi. Eroğlu, “Türkiye’de plastik alışveriş poşeti üreten iki bine yakın firma mevcut. Bu firmalar yıllık 300 bin ton üretim gerçekleştiriyor ve 20 bin kişiyi istihdam ediyor. Ücretli poşet uygulaması sektörde üretimi durma noktasına getirirken firmalarımıza geçen yıl poşet siparişi veren perakendeciler bu siparişlerle ilgili iade talebinde bulunuyor. Sadece bir aydır yürürlükte olan bu uygulama nedeniyle ne yazık ki bazı firmalarımız kepenk indirirken birçok firmamız ise işçilerini ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı. 20 bin çalışandan bahsediyoruz. Ayrıca bu uygulama sadece poşet üreticilerini değil, onlara hammadde, makine, kalsit, boya, ve ekipman tedarik eden, farklı hizmetler sunan bir çok firmayı da olumsuz etkiliyor. Bu firmalar da göz önüne alındığında oluşacak istihdam kaybının çok daha büyük olacağı açıktır” dedi.

Her fırsatta mevzuattaki eksikliklerin giderilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunduklarını söyleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, mevzuattaki eksiklikten dolayı 4 milyar dolarlık makine yatırımının çöp olacağına dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekonomi Bakanlığımız daha geçen sene bile plastik poşet üreticisi firmalara makine yatırımı için teşvik verdi. Madem böyle bir yasa çıkacaktı o zaman neden bu destekler verildi. Sanayi yatırımları kısa vadeli yapılmaz, geri dönüşü yedi yılı bulur. Mevzuattaki eksiklik giderilmezse 4 milyar dolarlık makine yatırımı atıl hale gelecek, çöp olacak. Avrupa’da 50 mikronun üzerindeki kalın, dayanıklı plastik poşetler kapsam dışı tutuluyor yani bu poşetlerden bir ücret alınmıyor. Bizdeki yasada da bu düzenleme yapılmış olsaydı makine yatırımları atıl hale gelmez, üretim devam ederdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın mevzuatta usul ve esas açısından düzenlemeye gidileceği açıklaması bu açıdan hem plastik sektörü hem de ülke ekonomisi açısından çok önemlidir” dedi. (Fotoğraflı)