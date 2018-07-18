PAGDER: Plastik sektöründen 27 firma İSO İkinci 500’de

Elif Varan / İstanbul, 18 Temmuz () - İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2017 yılı listesi yayınlandı. Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) yaptığı değerlendirmeye göre, 2017 sıralamasında firma sayısı olarak sektörler bazında 6. büyük sektör olan plastik ve kauçuk üreticisi 27 işletme listede yer aldı. Firmaların üretimden net satışları ise yüzde 15,4 oranında artış gösterdi.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün;

“2017 İSO İkinci 500 araştırmasının sonuçları, Türkiye plastik sektörünün 2017 yılında ihracat ve brüt katma değer göstergeleri dışında iyiyi işaret ediyor” dedi.

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün listeye giren plastik sanayisi firmalarının verilerini şöyle değerlendirdi;

“İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde gerek 2016 gerek ise 2017 sıralmasında yer alan ve şirket verilerinin yayınlamasına izin veren 16 firmanın gelişimine baktığımız zaman hem üretimden satışlar, hem de net satışlarda yüzde 30 dolayında bir artış gözlemleniyor. Söz konusu artış oranı İkinci 500 listesinde yer alan tüm firmaların artış oranı ile paralellik göstermekle birlikte 2016 yılı ile 2017 yılı arasında ortalama döviz kurunun yüzde 20 dolayında artış gösterdiğini de göz ardı etmemek gerekiyor.”