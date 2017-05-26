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Özince: Global bir politikamız mutlaka olmak zorunda

İZMİR, () - EGE Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ESİAD) konuğu olan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, dünya ekonomisinin hızla el değiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin bu değişimde yer alabilmesi için bazı...

Özince: Global bir politikamız mutlaka olmak zorunda

İZMİR, () - EGE Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ESİAD) konuğu olan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, dünya ekonomisinin hızla el değiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin bu değişimde yer alabilmesi için bazı değişikliler yapması gerektiğini aktaran Özince, “Global bir politikamız ve iyi bir stratejimiz mutlaka olmak zorunda" dedi.
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, işadamlarına "Türkiye ve dünya ekonomisinde mevcut durum, öngörüler ve ekonomide gereken yapısal reformlar" konularında değerlendirmeler yaptı ve yörenin bir çocuğu olarak konuşacağını söyledi. Özince, insanlar mutluysa ve refah sahibiyse ekonominin iyi olacağını, ama aksi durumda ekonominin iyi olduğunun söylenemeyeceğini vurguladı.
İzmir Türk Koleji'nde okurken bile ekonomi ağırlıklı yayınları tercih ettiğini söyleyen Özince, "Geçtiğimiz günlerde Financial Times Gazetesi'nde dünya ekonomisinin el değiştireceği yazıyordu. Ama asıl sorun biz Türkiye olarak bunun neresindeyiz. Öncelikle global bir politikanız mutlaka olmalı. Bu politikanın sadece devlette olması gerekmiyor. Hepimizin yani her şirketin global bir politikası ve stratejisi olmalı" diye konuştu. Ekonomi için toplumsal mutabakat sağlanması gerektiğini de belirten Özince, "Bunun için de sürdürülebilir bir strateji şart. Ama bunu dünyayı anlayan politikalarla belirleyebiliriz" dedi.
Strateji işinin kıyaslamalı üstünlük geliştirmeyle ilgili olduğunu açıklayan Özince, "Bunun için de global düşünmek gerek. İzmir bunu yapabilen kentlerin başında geliyor. Elektrikli otobüsü İzmir'de gördüm ve çok mutlu oldum. İzmir ve diğer illerin üstünlüklerini avantaja çevirip belli bir alanda en iyi noktaya gelmesi oldukça mümkün. Ama siz bugün satranç şampiyonu olan gençlerin kafasını bu gündemlerle meşgul etmemelisiniz" diye konuştu.
Toplantının sonunda ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, Ersin Özince’ye toplantıya konuşmacı olarak katılımı için teşekkür etti ve günün anısına bir plaket ile İzmir 1900 kitabı takdim etti.

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