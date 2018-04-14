Özhaseki: Yenilenebilir enerji ve nükleere yatırım yapmak zorundayız (2)

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E YANIT

Kocasinan Akademi Mimarsinan Sosyal Tesisi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Twitter hesabından ‘Onlara var bize yok’ başlıklı bir gazete kupürü ile birlikte paylaştığı, "Yapımı devam eden Şehir Hastanesi’ne gidecek tramvay projemizi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak binbir güçlükle kendi imkanlarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Oysa Kayseri’de yapılan Şehir Hastanesi’ne gidecek olan tramvay yapımının Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiğini öğrendik. Yıllardır söylediğimiz gibi Bakanlıklar yatırımlarını, şehirlerden aldıkları oya göre değil de hizmette eşitlik ilkesine göre yapmaları doğru olandır" mesajına yanıt verdi. Çelik, şunları söyledi:

"Ne demiş orada? Kayseri'de yapılacak Şehir Hastanesi'nin raylı sistem hattının yapımını devlet üstlenmiş. 'Biz bunu Eskişehir'de kendi imkanlarımızla yapıyoruz' diyor. Mübarek adam, Kayseri'de şimdiye kadar 34 kilometrelik raylı sistem hattını ve 68 tane üzerindeki aracın, 90 küsur tane durağı kendi imkanlarımızla yaptık. Devletimizin tek kuruşu yok belediye hizmetlerinde. Tabii kamu hizmetlerinde hem Eskişehirimize hem Kayserimize hem de Türkiye'deki tüm vilayete devletimiz adaletli şekilde tüm hizmeti dağıtıyor. Ama belediye hizmetleri söz konusu olunca bir de böyle tweet atılınca bize de cevap hakkı doğuyor. Biz de cevap verdik, dedik ki; 'Eskişehir'den Başkan Yılmaz amcam bir tweet atarak Kayseri'de yapılacak bir yatırım için sitemde bulunmuş. Oysa bizler hükümetimizin her ilde yaptığı işlerle gurur duyuyoruz. Tıpkı Eskişehir'de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 12 ayrı köprülü kavşak gibi. Biz Kayseri'de neden 14 tane köprülü kavşağın tamamını belediyenin öz kaynakları olarak yaptık diye sitem etmiyoruz. Ayrıca, 'Eskişehir'deki hızlı tren projesiyle Eskişehir'deki dostlarımızın Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya güvenli ve hızlı yolculuk yaptıkları için övünüyoruz ama niye Kayseri'de hızlı tren hâlâ yok diye sitem etmiyoruz' dedim ve son noktayı koydum. Saygısızlık yapmadan, edebimizce bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün ama, mübarek gecede amcam yaşındaki Yılmaz Başkanımın ellerini öpüyor, kandilini kutluyorum dedim. Bazı gerçeklerin bilinmesi gerekiyordu."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Büyükerşen'in tweet'i ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen dert yanıyor. Evet, Eskişehir'e DSP döneminde raylı sistem yapma izni verdiler Bülent Ecevit başkanlığında. Allah rahmet eylesin, biz hep rahmet okuruz. Olanı biteni de lanetlemeden güzel güzel anlatırız. Ölenlerin arkasından kötü bir şey söylemeyiz. Ben de cesaret alarak Ankara'ya gittim, dilekçe verdim. 'Eskişehir'e verdiğiniz gibi Kayseri'ye de vermeniz için izin istiyorum' dedim. 'Hayır, nüfusunuz 1 milyondan aşağı olduğu için olmaz' diye cevap geldi. 'Eskişehir'in nüfusu bizim yarımız kadar, onlara niye veriyorsunuz?' diye sorduğumda, 'Sen karışma, ona veririz, sana vermeyiz' dediler. Biz bunları hep yaşadık. Sonra bir ara hususi dilekçeye, 'Param var, pulum var. Sizden bir şey istemiyorum. Sadece yapmam için izin verin' dedim. Yine 'Yapamazsın' dediler. Senelerce izin alamadık. Ne zaman ki AK Parti geldi, çok şükür 'Yapabilirsin' dediler ve yapmaya başladık."

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Kocasinan Akademi’de açılan kursa katılarak, Türkiye’nin en yaşlı kursiyerlerinden biri olan Ayşe Demirel’in (86) sertifikasını verdi.

İNCESU'DA TESİSLERİN AÇILIŞI YAPILDI

Bakan Özhaseki protokolle birlikte Kocasinan Akademi Mimarsinan Sosyal Tesisi açılışını yaptıktan sonra İncesu ilçesinde düzenlenen programa katıldı. İncesu'da hizmete giren tesislerin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, seçimlerde vatandaşların verdiği oylarla şehri temsil ettiğini belirterek, "Bundan 3 yıl kadar önce uygun gördünüz Ankara'ya gittik. Kayseri'nin yükünü omzumuza alıp taşıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Güneydoğu'da bir sıkıntı vardı. Devletin iki eli var biri kudret eli, diğeri şefkat elidir. Kudret eli zalime vurdu. Şefkat eli de mazlumlara yardım etti. Orada evleri hasar görenler için kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarıyla uğraşıyoruz. Ülkemizin başına bela olan örgütler var. Bunlardan birisi de PKK terör örgütü. Bu katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara gömdük. Onların uzantıları için Afrin harekâtı yaptık. Orada tüneller kazmışlar, betonlar dökmüşler. Orada güvenlik güçlerimiz 4 binden fazla teröristi temizledi" diye konuştu.

ÖZHASEKİ, İŞ İNSANI KUZUCU'NUN CENAZESİNE KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ardından, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Kuzucu'nun (91) cenaze törenine katıldı.

Camikebir'de düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, hayatını kaybeden Kuzucu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Mehmet Kuzucu, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI