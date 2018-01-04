Özel sinema kulübü Sinemia’ya 50 milyon dolarlık yatırım

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak () – Özel sinema kulübü Sinemia, Türkiye’den mevcut ve yeni yatırımcıların katıldığı bir köprü yatırım aldı.

2019 ortasına kadar ABD’den toplam 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefleyen girişim, bu yatırım ile ABD pazarındaki büyümesini hızlandırmaya odaklanacak ve 2018 içinde Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Singapur’un da aralarında bulunduğu altı yeni pazara açılarak hizmet verdiği pazarların sayısını dokuza çıkaracak.

Hasan Aslanoba, Sankonline, Mete Karayel, İstanbul Startup Angels üyelerinden Burak Örücü, Ali Çebi, Hande Enes ve Sunvest bu uygulamanın yatırımcıları oldu. Bu turla birlikte ilk kez Sankonline, Hande Enes ve Sunvest, Sinemia yatırımcıları arasında yer aldı.

2016’da iş modelini Birleşik Krallık’ta hayata geçiren Sinemia ekibi, geçen yıl 500 Startups ve Revo Capital’den aldığı 5.5 milyon liralık yatırımın ardından ABD pazarına giriş yaptı.

2017 Temmuz ayının başında sinema bileti üyelik sisteminin ABD’de kullanılmaya başlandığı Sinemia, Türkiye’de satışa başladığı bir yılın sonunda ulaştığı hacme, orada dört haftada ulaştı.

2017 sonu rakamlarına bakıldığında, Sinemia, altı aydan kısa bir süre önce ABD pazarında bir milyon dolarlık gelir seviyesine ulaştığını açıkladı.

Yeni yatırımı ve gelecek hedeflerini değerlendiren Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, ABD’nin 246 milyon seyirci ve 11 milyar dolarlık hasılat ile, dünyanın en önemli sinema pazarlarından olduğunu söyledi.

ABD’de hızlı büyüme ile 2018 için belirledikleri hedefleri 2017’nin sonunda geçmeyi başardıklarını belirten Oğuz, Sinemia ile Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD ile ayda toplam beş milyon tekil sinema severe ulaştıklarını açıkladı ve ekledi:

“Bu hızlı büyüme ve aldığımız yeni yatırımlar, 2018’de bizi daha da cesur hedefler koymaya teşvik ediyor. 2018 ortasında toplam 9 ülkede aktif olacağız. Sinema alanında yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve blockchain teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Bugünkü büyüme planlarımıza göre 2019 yılı ortasına kadar toplamda 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyoruz.”

Sinemia, kullanıcılara özel film önerileri, listeler ve sinema dünyasından güncel haberler sunan sosyal bir sinema platformu.

Sinemia ekibi, uygulamayı 20 ülkeye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.