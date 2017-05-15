Özel sektörün yurt dışı borçları arttı

İstanbul, 15 Mayıs () - Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borçlarında 1.1 milyar dolar artarak 203.9 milyar dolar; ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borçları da 819 milyon dolar artarak 15.1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın özel sektörün yurtdışı borçlarına ilişkin yaptığı incelemeye göre borçluya göre dağılımda, uzun vadeli kredi borçları, 2016 yılı sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 576 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.5 milyar dolar artışla 25.8 milyar dolara yükseldiği gözleniyor. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 957 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 69 milyon dolar azalışla 4.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun da 5.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2016 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 631 milyon dolar artışla 10.9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 308 milyon dolar artışla 2.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılsonuna göre 921 milyon dolar azaldı ve 147.1 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 810 milyon dolar artarak 14.7 milyar dolara ulaştı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.9’unun ABD doları, yüzde 33.1’inin euro, yüzde 4.2’sinin Türk lirası ve yüzde 1.8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor. 15.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 51.9’unu ABD doları, yüzde 30.8’inin euro, yüzde 17.1’inin Türk lirası ve yüzde 0.2’si de diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 203.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52’sini finansal kuruluşlar, yüzde 48’ini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 15.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82.9’unu finansal kuruluşlar, yüzde 17.1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde toplam 65.7 milyar dolar tutarında anapara geri ödemeleri bulunuyor.

