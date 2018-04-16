Özel sektörün toplam dış borcu iki ayda 8.2 milyar dolar arttı (2)

(Başlıkta toplam dış borç eklenerek yenilendi)

İstanbul, 16 Nisan () – Özel sektörün dış borçları yılın ilk iki ayında toplam 8.2 milyar dolar artışla 247 milyar dolara çıkarak, çeyrek trilyon dolara yaklaştı.

Merkez Bankası’nın “Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Şubat 2018” verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli dış borçları 6.8 milyar dolar artarak 228 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış borçları da 1.4 milyar dolar artarak 19 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, özel sektör dış borç gelişmelerine ilişkin şu bilgiler verildi:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalar 629 milyon doları arttı.

“Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1.8 milyar dolar artışla 32.2 milyar dolara yükseldi.

“Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 468 milyon dolar arttı, tahvil stoku ise 2 milyon dolar artışla 4.4 milyar dolara yükseldi.

“Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalar 3.2 milyar doları arttı.

“Tahvil stoku ise 508 milyon dolar artışla 7.4 milyar dolara yükseldi.

“Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 255 milyon dolar artışla 118 milyar dolara yükseldi.

“Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,.2 milyar dolar artışla 4.4 milyar dolara yükseldi.

“Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4.1 milyar dolar artarak 157.3 milyar dolara yükseldi.

“Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1.4 milyar dolar artarak 18.3 milyar dolara yükseldi.

“Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 228.0 milyar doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58.2'si dolar, yüzde 35.1’i euro, yüzde 5.0’ı lira ve yüzde 1.7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

“19.0 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 50.4’ü dolar, yüzde 27.4’ü euro, yüzde 22.1’i lira ve yüzde 0.1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

“Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 228.0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.0’ı finansal kuruluşların, yüzde 49.0’ı ise finansal olmayan kuruluşların borcu oldu.

“Aynı dönemde, 19.0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.3'ü finansal kuruluşların, yüzde 23.7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oldu.

“Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72.1 milyar dolar tutarında.”