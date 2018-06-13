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Özel sektörün dış kredileri dört ayda 5.4 milyar dolar arttı

İstanbul, 13 Haziran () – Özel sektörün yurtdışından sağladığı krediler, yılın ilk dört ayında toplam 5.4 milyar dolar artışla 245.2 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası’nın yayınladığı "Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı...

Özel sektörün dış kredileri dört ayda 5.4 milyar dolar arttı

İstanbul, 13 Haziran () – Özel sektörün yurtdışından sağladığı krediler, yılın ilk dört ayında toplam 5.4 milyar dolar artışla 245.2 milyar dolara ulaştı.
Merkez Bankası’nın yayınladığı "Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Nisan 2018” verilerine göre;
"Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3.6 milyar dolar artışla 225.1 milyar dolar olurken, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1.8 milyar dolar  artışla 20.1 milyar dolara ulaştı."
Merkez Bankası açıklamasında, özel sektörün dış kredilerine ilişkin şu bilgiler verildi:
"Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 225.1 milyar dolar  tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59.0'u dolar , yüzde 34.6’sı euro, yüzde 4.7’si Türk lirası ve yüzde 1.7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.
"20.1 milyar dolar  tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45.2’si dolar , yüzde 31.0’I euro ve yüzde 23.7’si Türk lirası ve yüzde 0.1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.
"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon dolar  artışla 31.1 milyar dolar  seviyesinde gerçekleştiği gözlenmekte.
"Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 141 milyon dolar  artmış, tahvil stoku ise 793 milyon dolar düşüşle 3.6 milyar dolar seviyesine geriledi.
"Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.8 milyar dolar  arttı, tahvil stoku ise 537 milyon dolar  artışla 7.5 milyar dolara yükseldi.
"Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar artışla 12.5 milyar dolara yükselirken ; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1.4 milyar dolar artışla 4.6 milyar dolara yükseldi.
"Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2.6 milyar dolar  artışla 156.1 milyar dolara yükseldi.
"Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1.9 milyar dolar  artarak 19.5 milyar dolar  seviyesinde gerçekleştiği gözlenmekte.
 "Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 225.1 milyar dolar  tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.7’si finansal kuruluşların, yüzde 49.3’ün ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu.
"Aynı dönemde, 20.1 milyar dolar  tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.0'sı finansal kuruluşların, yüzde 24.0’ü ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu.
"Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 70.3 milyar dolar  tutarında."

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