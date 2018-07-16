Özel sektörün dış borcu Mayıs'ta 242.5 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 16 Temmuz () – Özel sektörün toplam dış borçları, yılın ilk beş aylık döneminde 2.33 milyar dolar artışla 242.5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, özel sektörün ilk beş ayda yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 726 milyon dolar artışla 222.8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1.6 milyar dolar artarak 19.7 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.0'ı dolar, yüzde 34.0’ı euro, yüzde 4.3’ü Türk lirası ve yüzde 1.7’si ise diğer döviz cinslerinden, 19.7 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46.3’ü dolar, yüzde 30.6’sı euro ve yüzde 23.0’ı lira ve yüzde 0.1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Merkez Bankası’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, yılın ilk beş ayında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 328 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 464 milyon dolar artışla 30.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

“Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 75 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 841 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

“Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.0 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 530 milyon dolar artışla 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

“Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 26.5 milyon dolar artışla 12.2 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1.3 milyar dolar artışla 4.5 milyar dolara yükseldi.

“Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 689 milyon dolar artarak 153.9 milyar dolara yükseldi.

“Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.4 milyar dolar artarak 18,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

“Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 222.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.0'ı dolar, yüzde 34.0’ı euro, yüzde 4.3’ü Türk lirası ve yüzde 1.7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

“19.7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46.3’ü dolar, yüzde 30.6’sı euro ve yüzde 23.0’ı Türk lirası ve yüzde 0.1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

“Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 222.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 49.2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

“Aynı dönemde, 19.7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75.4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 24.6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

“Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 69.5 milyar dolara ulaştı.”