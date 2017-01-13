Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti
AKP'li Şahin, burnunu kıran CHP'linin...
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...

Özel sektör bir yıl içinde 69.5 milyar dolar dış borç ödeyecek

Uzun vadeli dış borçları 200 milyar doları aşan özel sektörün, önümüzdeki bir yıl içinde toplam 69.5 milyar dolar dış borç ödemesi gerekecek.

Özel sektör bir yıl içinde 69.5 milyar dolar dış borç ödeyecek

Uzun vadeli dış borçları 200 milyar doları aşan özel sektörün, önümüzdeki bir yıl içinde toplam 69.5 milyar dolar dış borç ödemesi gerekecek.
Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla 2015 yıl sonuna göre 10.3 milyar dolar artarak 205.7 milyar dolara yükseldi.

2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 104 milyon dolar azalarak 63.7 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 2.1 milyar dolar artışla 24.3 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan yalnızca anapara geri ödemelerinin toplam 69.5 milyar dolar tutarında olduğu hesaplandı.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla 205.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 48.3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55