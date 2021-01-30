Özel İletişim Vergisi artışına DEVA tepkisi

DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın: “İktidar esnafa, marketlere zam yapmayın derken, kendisi iletişim vergisi üzerinden vatandaşa acı reçeteye devam ediyor”

DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın, Özel İletişim Vergisi oranının Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 7,5’tan yüzde 10’a yükseltilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Dalgın yaptığı basın açıklamasında, internete erişimin ucuzlatılması gerekirken yapılan vergi zammının, iktidarın tek derdinin acı reçete olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

“Özel İletişim Vergisi‘nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla üçte bir oranında yükseltilmesi, iktidarın tek derdinin acı reçete olduğunu, ekonomik krizin cezasını vatandaşa kesmeye çalıştığını bir kez daha göstermiştir.

Bir yönetimin önceliklerini anlamanın yegâne yolu vergi politikasına ve harcama alanlarına bakmaktır. Mevcut hükümet, gerçek ve akılcı bir politikalar uygulamak yerine, vatandaşın omuzlarındaki yükü artırmaya devam etmektedir.

Bilgi Çağı’nı önemseyen, bunun gerçek bir bekâ meselesi olduğunu anlayan yönetimler vatandaşın bilgiye erişimini ucuzlatmaya çalışır.

İktidar esnafa, marketlere zam yapmayın derken, vatandaşına acı reçete yazmaya devam ediyor. Kaynak arayışında iseler kendilerine tavsiyemiz tasarrufa önce kendi yüksek masraf kalemlerini kısarak başlamalarıdır.

İnterneti herkes için ucuzlatacağız

Deva Partisi olarak biz iktidara geldiğimizde:

İnternet erişimi ve bilgisayar, tablet, oyun konsolu gibi dijital cihazlar üzerindeki aşırı vergileri indireceğiz.

6-25 yaş arası öğrencilere ve gençlere ücretsiz internet erişimi sağlayacağız.

Telekom şirketleri üzerindeki yükleri azaltarak ve uzun vadeli, makul maliyetli finansman çekerek interneti herkes için ucuzlatacağız.

Tüm bunları kapsamlı ‘5H internet‘ politikamız çerçevesinde gerçekleştireceğiz: Hızlı, hesaplı, hizmet odaklı, her yerde ve hür internet!

Türkiye’yi uluslararası dijitalleşme yarışında geri bırakmayacak, gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalamasını sağlayacağız.