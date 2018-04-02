Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Özel Hayat Hastanesi ile Büro Memur-Sen arasında protokol

BURSA'da, Büro Memur-Sen ile Özel Hayat Hastanesi arasında anlaşma imzalandı. Bursa’da geçen günlerde hasta kabulüne başlayan Özel Hayat Hastanesi, kurum anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. İmzalanan protokol çerçevesinde Büro Memur-Sen...

Özel Hayat Hastanesi ile Büro Memur-Sen arasında protokol
BURSA'da, Büro Memur-Sen ile Özel Hayat Hastanesi arasında anlaşma imzalandı.
Bursa’da geçen günlerde hasta kabulüne başlayan Özel Hayat Hastanesi, kurum anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. İmzalanan protokol çerçevesinde Büro Memur-Sen üyeleri ve birinci derece yakınları, Özel Hayat Hastanesi’ndeki tedaviler ve diğer hizmetlerden indirimle faydalanabilecek. Protokol töreninde konuşan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, yeni bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Ahmet Özkul, “Birçok kurum ve sendika ile anlaşmamız bulunuyor. Büro Memur-Sen’i de anlaşmalı kurumlar bünyemize kattık. Sendika üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunacağız. Protokolümüzün sürekliliği olmasını temenni ediyoruz” dedi.
VİP HİZMET İLE TAÇLANDIRDIK
Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyüp Akbulut da üyeleri ile birinci dereceden yakınlarına en uygun sağlık hizmetini sunmak, bunu VİP bir hizmet ile taçlandırabilmek için Özel Hayat Hastanesi’ni tercih ettiklerini dile getirdi. Akbulut, “Büro-Memur-Sen için ailesinin ihtiyaçlarına en iyi ve en hızlı cevap verecek yerin Hayat Hastanesi olduğunu düşündük ve yaptığımız protokol kapsamında üyelerimizin indirimli muayene olabilmelerini sağladık. Geri dönüşlerimiz de son derece iyi. Böyle bir hizmet sundukları için Hayat Hastanesi ailesine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314