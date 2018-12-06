Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - ÖZ ÇELİK-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edecek bir asgari ücretin tespit edilmesini beklediklerini belirterek, "2 bin liranın üzerinde ve bunun üzerine enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım" dedi.

Özçelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker ölümünün 21'inci yılında mezarı başında anıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Metin Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında tören düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu törene Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, futbolcular, sendika yöneticileri, işçiler ve Türker'in yakınları katıldı. Tören sonunda Metin Türker'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Tören sonunda gazetecilerin asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yöneltilen sorusunu Yunus Değirmenci, "Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini asgari ücreti tespit edecek, hükümet yetkilileri bizden daha iyi biliyor. Çünkü bu yıl bir takım sıkıntılar yaşandı. Dövizde, enflasyonda sıkıntı yaşandı, alım gücümüz düştü, hayat pahalandı. Kimse bunu evirip çevirip kıvırmasın. Türkiye'de bir gerçek var. Özellikle asgari ücretli yaşayan orta gelirin altındaki çalışanlarımız sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Hükümetimiz ve asgari ücret komisyonuna katılacak kurumlar bunları çok dikkate almalı. Biz enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edilecek bir asgari ücretin tespit edilmesini bekliyoruz. Bunun için başta Hak İş Konfederasyonu ve Özçelik-İş Sendikası olarak açıklamalar yapıyoruz. Biz geçim standartlarını daha iyiye getirecek günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkedeki enflasyon ve ücret kayıplarını da dikkate alacak 2 bin liranın üzerinde ve bunun üzerine enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım, bunu da inşallah bekliyoruz. Beklentimiz 2 bin liranın üzerinde asgari ücret tespitinin açıklanmasını bekliyorum" dedi.



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