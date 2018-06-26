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Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek

BURSA'da bir marketler zincirinin ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlediği 'Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun' kampanyasına, Türk halk müziği sanatçısı Selahattin Alpay destek verdi. Onur Marketler Zinciri'nin ihtiyaç sahibi çocuklar...

Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek
BURSA'da bir marketler zincirinin ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlediği 'Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun' kampanyasına, Türk halk müziği sanatçısı Selahattin Alpay destek verdi.
Onur Marketler Zinciri'nin ihtiyaç sahibi çocuklar için başlattığı oyuncak kampanyasına ünlülerin desteği sürüyor. Türk halk müziğinin sevilen sesi Selahattin Alpay, kampanyaya destek olmak için  Onur Marketler Zinciri'nin bağlı olduğu Özen Grup Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Alpay; Özen Perakende Grup Başkan Yardımcısı Erdal Tüfekçi, Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü İsa Ük ile projenin koordinasyonunu yürüten Onur Market Dijital Kanal ve İletişim Yöneticisi Özlem Cinic ile bir araya geldi. Malatya'dan getirdiği kayısıları çalışanlara ikram eden Selahattin Alpay, projenin gelişimi hakkında bilgiler aldı.
Oyuncağı olmayan çocukları sevinderecek projeyle ilgili her türlü etkinlikte yer alacağını belirten Selahattin Alpay, tüm merkez çalışanlarıyla görüştü, ardından yanında getirdiği bir oyuncağı oyuncak kumbarasına attı.

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