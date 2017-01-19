Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

ÖYK TP Petrol'ün satışına onay verdi

İstanbul, 19 Ocak () - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin yapılan ihale sonucunda satışına onay verdi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100...

ÖYK TP Petrol'ün satışına onay verdi

İstanbul, 19 Ocak () - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin yapılan ihale sonucunda satışına onay verdi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin ihalede 490 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding AŞ'ye
satılmasına onay verildi.
ÖYK ilanında, "Zülfikarlar Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 487 milyon Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SBK Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SBK Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 382 milyon Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" karar verildiği belirtildi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55