ÖYK TP Petrol'ün satışına onay verdi

İstanbul, 19 Ocak () - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin yapılan ihale sonucunda satışına onay verdi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin ihalede 490 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding AŞ'ye

satılmasına onay verildi.

ÖYK ilanında, "Zülfikarlar Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 487 milyon Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SBK Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SBK Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 382 milyon Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" karar verildiği belirtildi.