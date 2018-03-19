OYDER/ Kireççi: Türkiye oyuncakta TÜYAP ile Orta Doğu’nun merkezi olacak

İstanbul, 19 Mart () – TÜYAP’Ta 22-25 Mart 2018 tarihlerinde ilk kez düzenlenecek İstanbul Oyuncak Fuarı’yla ilgili Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Yakıp Kireççi, TÜYAP ile birlikte iş hacmi ve katılımcı bazında en büyük fuarlarını gerçekleştireceklerini söyleyerek, “50’ye yakın ülkeden misafir ağırlayacağız. Hedefimiz Orta Doğu’nun lideri olmak” dedi.

Kireçci, 100 binlerce dolarlık iş bağlantılarının yapılacağı fuara teknolojik oyuncakların damga vuracağını belirtirken, TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy ise, İstanbul Oyuncak Fuarı’nı dünya ile rekabet edebilecek seviyeye getireceklerini belirtti

Robotlar şov yapacak

İhtisas fuarı olarak öne çıkan fuarda oyuncak robotların şovlarının izleneceğini, fuara teknolojinin damga vuracağını anlatan Kireçci, “Teknoloji önümüzdeki 50 yılın ana mesleği olacak. Şu anda iki yaşındaki çocukların elinde tabletler var. Her türlü aplikasyonu kullanabilen yeni bir jenerasyon var karşımızda. Robotik kodlama, teknoloji dersleri tüm okullarda veriliyor, artık müfredata girdi. Bu yüzden teknolojik oyuncaklar da çok önemli. Düzenleyeceğimiz oyuncak fuarında son teknoloji helikopterler, dronelar, uzaktan kumandalı arabalar, uçaklar, robotlar olacak. Fayda merkezli, yenilikçi ve yaratıcı ürünlerimiz bulunacak. Bu oyuncakların ses getireceğine ve ilgi çekeceğine eminiz” dedi.

Oyuncak bir eğitim aracıdır

Türkiye oyuncak sektörünün her yıl katlanarak büyüdüğünü, oyuncak perakendesi cirosunun 1.5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Kireçci, “Yıllık oyuncak harcaması tutarı ABD’de 400, Avrupa’da 150-450, Japonya ve Avusturalya’da 500 dolar. Biz de 32 dolar seviyesinde ancak bu rakam her yıl yükseliyor. Artık oyuncağın bir eğitim aracı olduğunu kavramaya başladık. Bilinçli ebeveynler arttıkça oyuncağın doğru alımı ve yönlendirmesi de artmış durumda” şeklinde konuştu.

Dünya ile rekabet edebilecek

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy ise, “Oyuncak sektörünün bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmet anlayışı ve hedef odaklı yürütülen pazarlama faaliyetleri ile fuarı zirveye taşıyacağız” dedi. Ulusoy, hedeflerinin bir iki yıl içinde fuarı dünyanın önde gelen fuarları ile rekabet edebilecek konuma ulaştırmak olduğunu vurguladı.

100’e yakın marka, 10 bin ziyaretçi

Fuarda, peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekân ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara akla gelen tüm oyuncak ürünleri sergilenecek. Fuara; Abc, Adel, Adore, Akar, Bircan, Birlik, Canem, Clementoni, Dolu, Dede, Erdem, Erpa, Karakuş, Kızılkaya, Limon, Mercan, Necotoys, Star Okey, Pilsan, Sunman, Uçar’ın aralarında bulunduğu 100’e yakın marka katılacak. Ayrıca TÜYAP’ın yurt dışındaki altı ofisi, 26 ülkedeki temsilcilik ağı ile yoğun bir tanıtım çalışması yapılarak, yabancı firma katılımı en üst düzeye çıkarılacak.

Anadolu’dan gelen 600 ziyaretçi firma ise, iki gece TÜYAP ve OYDER tarafından ağırlanacak.

TÜYAP Hakkında: Türkiye’de fuarcılık sektörü 1979 yılında, TÜYAP ile birlikte düzenli bir ticari faaliyet olarak ülkenin gündemine girdi. TÜYAP, kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde bin 618 ve yurt dışında 38 ülkede 177 fuar düzenledi. 123 ülkeden 302 bin 436 katılımcı kuruluşa, 200 ülkeden 55 milyon 722 bin 878 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşudur.

OYDER Hakkında: 1994'te kurulan Oyuncakçılar Derneği (OYDER) üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan oyuncak sektörünün tüm aktörlerini bünyesinde barındırıyor. OYDER, gelişen ve gelecek vaat eden oyuncak sektörünün, sorunlarının ve başarılarının tek bir ağızdan duyurulmasında etkin rol oynuyor. (Fotoğraflı)