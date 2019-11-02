OYAK'tan stratejik adım

İstanbul, 1 Kasım () - Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK yeni sektörlere odaklanarak sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında akaryakıt ile otogaz dağıtım şirketleri ve operasyonlarıyla ilgilenmeye başladı.

OYAK, bu alanda lider konumda olan Demirören Holding ile satın alma görüşmelerine başladı.

TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, ilk etapta şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacak.

OYAK Genel Müdürü Erdem: Stratejik hedeflerimize katkı sağlayabilecek fırsatları titizlikle inceliyoruz

Konuyla ilgili konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, kaynakların verimli kullanılması, varlıklardan sürdürülebilir maksimum getiri elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Stratejik hedeflerimize katkı sağlayabilecek fırsatları titizlikle inceliyoruz" diyen Erdem şunları söyledi:

"Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi grubu olarak, milli ekonominin kalkınmasına 58 yıldır hizmet ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam ediyoruz. Milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK’ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz. Farklı iş kollarında arayışlarımız ile bir yandan sayısı 400 bini aşan üyelerimize yüksek kalitede hizmet sunup birikimlerine reel getiri sağlarken, diğer yandan da ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edeceğiz."

47 Yıldır sektörde...

1972 yılında Milangaz ile Enerji sektörüne adım atan Demirören Holding, Nisan 2016 tarihinde Total S.A.’nın bünyesinde Türkiye’de faaliyet gösteren Total Oil Türkiye’nin devir alım sürecini tamamladı.

500’ü aşkın istasyon ağı ile akaryakıt sektöründe hizmet veren Total Oil Türkiye, ülkemizde dizel araç pazarının gelişmesinin önünü açan Eurodiesel gibi birçok ilkin öncüsü olmakla birlikte geniş ve kaliteli bir ürün yelpazesi sunuyor. 2016 yılında tüm hisseleri devralınan Moil ise, Demirören Holding bünyesinde otogaz ve akaryakıt ürünlerini 400’e yakın istasyonda pazara hizmet veriyor.

OYAK birçok alanda faaliyette...

Dünyada birçok örneği olan tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının ülkemizdeki en büyük ve en başarılı örneği olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), maden metalürjiden çimento beton kağıt sanayisine, kimyadan enerjiye, otomotivden finansal hizmetlere kadar Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinde faaliyetler yürütüyor. 400 bin’in üzerinde üyesi için yardım ve hizmetleri en üst standartlara ulaştırmayı hedeflerken, gerçekleştirdiği yatırımlarla üyelerin birikimlerini korumayı ve memnuniyetlerini sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’nin yedi bölgesinde ve dünyanın 22 ülkesinde faaliyet gösteren OYAK, 2018 yılı konsolide sonuçlarına göre 40.7 milyar lira net varlığı yönetirken, OYAK Grup şirketleri yüzde 83’ü Avrupa ülkeleri olmak üzere 121 ülkeye yapılan 4.7 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2.8’ini karşılıyor.

OYAK ve Grup şirketleri tarafından ödenen Kurumlar vergisi, Türkiye’de ödenen toplam Kurumlar vergisinin yüzde 3.94’ünü oluşturuyor. OYAK, üyelerine ve Türkiye ekonomisine katkılar sağlamaya devam ederken, çok uluslu bir kurum vizyonuyla başarılarını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.