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Oyak Renault Bursa Fabrikası'nda üretim yeniden başladı

 DÜNYA genelinde etkili olan zararlı yazılım ‘WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' nedeniyle cumartesi günü saat 03.00’te endüstriyel faaliyetlerin durdurulduğu Oyak Renault'un Bursa Fabrikası'nda üretim bu sabah yeniden başladı.   Dünya...

Oyak Renault Bursa Fabrikası'nda üretim yeniden başladı
 DÜNYA genelinde etkili olan zararlı yazılım ‘WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' nedeniyle cumartesi günü saat 03.00’te endüstriyel faaliyetlerin durdurulduğu Oyak Renault'un Bursa Fabrikası'nda üretim bu sabah yeniden başladı.  
Dünya genelinde 150 ülkede etkili olan siber saldırı Cuma gününden itibaren Renault şirketini de etkiledi. Fransa'nın güneybatısındaki Sandouville'deki fabrika ardından Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Oyak Renault fabrikasında da bilgisayar ve otomasyon sistemlerinin etkilenmesi nedeniyle cumartesi sabaha karşı 03.00’te  üretim durdu. Fabrikadaki tüm bilgisayarlar kapatılırken, üretim yapılamadı.
Pazar günü tatil olması nedeniyle üretim yapılmayan fabrikada, bu sabah 08.00’den itibaren vardiya yeniden başladı. 3 vardiya halinde çalışan fabrikada günde bin 310 adet otomobil üretimi yapılıyor. Bursa fabrikasında geçen yıl eylül ayında Yeni Megan Sedan üretimine başlanmıştı. Şirketin bu model otomobili sadece Bursa fabrikasında üretiliyor.
Oyak Renault yetkilileri, siber saldırı sonucu ortaya çıkan sorunların giderildiğini ve bu sabahtan itibaren işçilerin 08.00-16.00 vardiyasıyla işbaşı yaptıklarını söyledi.

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