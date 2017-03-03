ÖTV sıfırlanmasına karşın beyaz eşyada indirim yerine zam iddiası

İstanbul, 3 Mart () - Internet alışverişlerinde fiyat karşılaştırma sitesi Akakçe'nin Genel Müdürü Koray Karataş, piyasada canlanma sağlama amacıyla, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV) sıfırlanmasına karşın, fiyatlarda bir düşüş yaşanmadığını, bazı ürünlerde fiyat artışı dahi olduğunu ileri sürdü.

Şubat ayının ilk günlerinde uygulamaya konan ÖTV indirimi piyasayı hareketlendirse de, aslında tüketicilere pek yaramadığını savunan Karataş, ÖTV indiriminin fiyatlara zam olarak yansıması ile ilgili olarak, “ÖTV indiriminin beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin tamamına ayniyle henüz yansıyamamış olduğunu görüyoruz. Bunun nedenleri arasında yüksek kur hareketliliği ve halen stokta bulunan ürünlerle ilgili maliyet yapıları olabilir. Bu faktörlerin yanı sıra, tüm kanal boyunca bu tür düzenlemelerin tam olarak yansıması zaman alabilir” dedi.

"En fazla fiyat artışı buzdolabında"

İnternetteki fiyatlar üzerinden yapılan araştırmaya göre, ÖTV indirimi başladıktan sonra, bulaşık makinesi fiyatları en az 10 lira en fazla 70 lira arttı. Platformun popüler ürünlerinden 8 programlı bir bulaşık makinesinin ÖTV indirimi öncesi etiket fiyatı bin 469 liradan indirim sonrasında bin 539 liraya yükseldi. Bir başka deyişle, ürünün fiyatı 70 lira arttı.

Çamaşır makinesi kategorisindeki ürünlerde, ÖTV indirimi öncesi ve sonrası fiyatlarda minumum 29 lira, maksimum 207 liralık artış dikkat çekti ve "Tüketiciler tarafından sıkça tercih edilen 9 kg kapasiteli bir çamaşır makinesi, ÖTV indirimi öncesinde 1,419 liraya satılırken, bugün ÖTV indirimine rağmen 98 lira artışıla bin 517 liraya satılıyor" dedi.

Buna göre, ÖTV indirimi başladıktan sonra buzdolabı fiyatlarında ise en az 23 lira en fazla 350 liralık artış yaşandı. Bu kategorinin en çok ilgi gören ürünlerinden No-Frost bir buzdolabının fiyatı, ÖTV indiriminin uygulanmaya başlamasının ardından yaklaşık 202 lira yükseldi.

Karataş'a göre, ÖTV indiriminin başlamasının ardından fiyatı artış gösteren ürünler, sadece beyaz eşyalarla da sınırlı kalmadı; küçük ev aletleri de bu uygulama sonrasında pahalılaştı. ÖTV indirimi ile birlikte elektrikli süpürgelerin fiyatları en az 5 lira, en fazla 225 lira artarken, bu kategorinin en çok tercih edilen ürünlerinden toz torbasız bir süpürgenin fiyatı bin 94 liradan bi 184 liraya çıktı.

ÖTV indirimiyle birlikte, ütü fiyatlarında en az 15 liralık bir artış görülürken, bu kategoride en yüksek fiyat artışı 140 liralık oldu. Piyasanın popüler ürünlerinden olan buhar kazanlı bir ütü, ÖTV indirimi öncesi 519 liraya satılırken, ÖTV indiriminin uygulamaya konmasıyla birlikte, 144 lira zamlanarak 663 liradan alıcı buldu.

Son dönemin en popüler küçük ev aletlerinden Türk kahvesi makinesinde ise, ÖTV indirimi, fiyatları 5 ile 75 lira arasında artırdı. Akakçe’de bu kategoride en çok tercih edilen ürünlerden olan çift cezveli bir Türk kahvesi makinesinin ÖTV indirimi öncesi fiyatı 530 lira iken, ÖTV indirimi sonrası bu tutar, 69 liralık artışla 599 liraya ulaştı. (Fotoğraflı)