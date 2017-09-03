Otomotiv, tatile rağmen Ağustos'ta ihracatın lideri

BURSA'da bulunan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), tatil dönemi olmasına rağmen otomotivin, Ağustos ayı içersinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.4 artışla ihracatı ilk sırada tamamladığını açıkladı.

Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv, sektör açısından tatil dönemi olması ve bazı firmaların üretime her yıl olduğu gibi bu sene de ara vermesine rağmen Ağustos ayını da yapılan ihracatı da lider tamamladı. OİB verilerine göre sektörün ihracatı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 1 milyar 836 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, bu rakamlarla aynı zamanda bugüne kadarki en iyi Ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. Endüstrinin ağustosta Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Otomotiv ihracatı Ocak- Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 18 milyar 624 milyon dolara yükseldi.

Otomotivin Ağustos ayı başarısında binek otomobillerde ve otomotiv yan sanayinde çift haneli artışların yaşanması etkili oldu. Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 5, ikinci büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 24 ihracat artışı dikkat çekerken, yüzde 141 oranında artış kaydedilen ABD ise en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi. AB ülkelerine ihracat da yüzde 4 artışla1 milyar 339 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OTOMOTİVDE İHRACAT YÜZDE 14 ARTTI

Yazıı basın açıklaması yapan OİB'nin ağustos ayı rakamlarına göre mal grupları bazında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 14 artarak 821 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 10 artışla 647 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 2 artışla 217 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 4 artarak 119 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke olan Almanya’ya yüzde 11, Fransa’ya yüzde 13, İtalya’ya yüzde 17 artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 32, Polonya’ya yüzde 39 ve Rusya’ya yüzde 41 artış kaydedildi.

ALMANYA YA YAPILAN İHRACAT YÜZDE 5 ARTTI

OİB verilerine göre ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat, Ağustos'ta yüzde 5 artışla 333 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 24 artışla 162 milyon dolar, üçüncü sıradaki Fransa’ya ise yüzde 17 düşüşle 158 milyon dolar ihracat kaydedildi. Birleşik Krallık’a yönelik artışta bu ülkeye yönelik binek otomobiller ihracatının yüzde 30, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının da yüzde 34 artması, Fransa’ya yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatında yüzde 26, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında yüzde 24 gerileme yaşanması etkili oldu.

Yine diğer önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 9, İspanya ve Romanya’ya yüzde 10, İsrail’e yüzde 15 düşüş olurken, ABD’ye ise 141, Hollanda’ya yüzde 101, İran’a yüzde 45 ve Polonya’ya yüzde 28 ihracat artışı görüldü. ABD’ye yönelik ihracat artışında otomotiv yan sanayi ihracatının yüzde 32 ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 39 artması, Hollanda’ya yönelik artışta ise binek otomobiller ihracatının yüzde 166, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 58, yan sanayi ihracatının da yüzde 80 artması etkili oldu.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında yüzde 73’lik payı ile en büyük pazarı olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracatı yüzde 4 artışla 1 milyar 339 milyon dolar oldu. Alternatif pazarlardan Amerika Ülkelerine yüzde 100 ihracat artışı dikkat çekerken, Eski Doğu Bloku Ülkelerine yüzde 29, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 65 ihracat artışı yaşandı.



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