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OTOMOTİV - Maserati tarihinde 105 yılı geride bıraktı

Alfieri Maserati ve kardeşlerinin girişimiyle 1914 yılında Bologna’da faaliyetlerine başlayan marka; lüks, zarif, kaliteli ve yüksek performanslı Quattroporte, Biturbo, 3200 GT, Ghibli gibi araçlara imza attı. Şirketten yapılan açıklamada,...

EKONOMİ 20.12.2019, 17:19
OTOMOTİV - Maserati tarihinde 105 yılı geride bıraktı
Alfieri Maserati ve kardeşlerinin girişimiyle 1914 yılında Bologna’da faaliyetlerine başlayan marka; lüks, zarif, kaliteli ve yüksek performanslı Quattroporte, Biturbo, 3200 GT, Ghibli gibi araçlara imza attı.
Şirketten yapılan açıklamada, Maserati tarihine ilişkin şu dönüm noktalarına yer verildi:
"Marka, motor sporları dünyasına da Tipo 26 ve MC12 gibi efsane otomobilleri kazandırdı. Maserati, Modena’daki tarihi Viale Ciro Menotti tesisinde bu yıl gerçekleştirdiği modernizasyonun ardından, Mayıs 2020’de bir asrı deviren tarihini kutlamaya hazırlanıyor.
"Tarihinde 105 yılı geride bırakan Maserati, gerçekleştirdiği yatırımlarla geleceğin otomobil dünyasına yön vermeye hazırlanıyor. Modena’daki fabrikasında gerçekleştirdiği modernizasyonlarla üretim felsefesi ve teknolojisini daha da ileriye taşıyan marka, 2020 yılında köklü geçmişini görkemli bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.
"Maserati, 1914 yılında Alfieri Maserati ve kardeşlerinin kurduğu "Società Anonima Officine Alfieri Maserati" şirketi ile Bologna’da doğdu. Neptün Çeşmesi'nden esinlenen ünlü Tridente (üç dişli mızrak) logolu ilk otomobili 1929 yılında üreten Maserati kardeşler, 10 yıl sonra şirketlerine Orsi ailesini dahil etti ve markanın yeni merkezi Modena oldu.
"Dünyaca ünlü bir otomobil markası olma amacıyla araştırma ve inovasyon yatırımlarına devam eden Maserati için 1940 yılında Viale Ciro Menotti fabrikası devreye alındı. 1947 yılında ise ilk yol otomobili A6 1500 üretildi. Maserati, 1963 yılına gelindiğinde Quattroporte ile yüksek performanslı lüks sedan sınıfına giriş yaptı. 1967-75 yılları arasında Citroen ve 1976-1993 yılları arasında De Tomaso bünyesinde otomobil üretmeye devam eden marka, en çok satan araçlarından olan Biturbo’yu bu dönemde dünya sahnesine sundu.
"Fiat bünyesine 1993 yılında geçen Maserati, Eylül 1997’de Ferrari’ye bağlandı ve 1998 yılında 3200 GT modelini yollara çıkardı. 2001 yılında ABD pazarına Spyder ile giriş yapan marka büyük başarılara imza attı. 2005 yılında tekrar Fiat’a bağlanan Maserati, 2007 yılında Detroit Otomobil Fuarı’nda 5. nesil Quattroporte’yi tanıttı.
"Otomatik şanzımanlı bu model, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Orta Doğu gibi pazarlarda büyümeye yönelik önemli bir adım oldu. Aynı yıl, marka tarihinde bir dönüm noktası olan GranTurismo modeli Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.
"GranCabrio 2009 yılında tekrar sahneye çıkarken, bunu bir dizi model yeniliği takip etti. 2013 yılında Detroit Otomobil Fuarı’nda 6. nesil Quattroporte tanıtılırken yine aynı yıl Şangay Otomobil Fuarı’nda Ghibli, 2016 yılında ise Cenevre Otomobil Fuarı’nda markanın ilk SUV modeli olan Levante ile gövde gösterisi yapıldı.
"FCA grubunun Maserati için üretim yapan Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası ise 2019 yılında, Ghibli modelinin 100 bininci adedini banttan indirdi.
"Targa Florio'da ilk kez 1926 yılında yarışan Tipo 26, Alfieri Maserati pilotajında 1,5 litreye kadar olan sınıfta birinci oldu. Bu başlangıcı 1939 ve 1940 olmak üzere iki yıl üst üste Indianapolis 500; 1937, 1938, 1939 ve 1940 olmak üzere dört yıl üst üste Targa Florio; dokuz F1 galibiyeti ve Juan Manuel Fangio ile 1957 F1 Dünya Şampiyonluğu olmak üzere birçok zafer takip etti.
"Zaman zaman parkurlardan uzak kalsa da, 2005 ile 2010 yılları arasında MC12 ile kazanılan zaferi ile ses getirdi. Maserati, MC12 ile GT otomobiller için en yüksek yarış kategorisi seviyesi olan FIA GT’de de altı adet şampiyonluk kazandı.
"Modena’da yer alan Viale Ciro Menotti tesisinin üretim hattındaki yenileme ve güncelleme çalışmaları sürerken, 2020 yılında üretilecek süper spor otomobilin geliştirmeleri de devam ediyor. Bu doğrultuda kamuflajlı olarak Modena sokaklarında sürüşe çıkan yeni spor otomobil test ediliyor. (Fotoğraflı)

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