Otomotiv ihracatının 'En'leri belli oldu

TÜRKİYE ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2018 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) TİM verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı.OİB verilerine göre 2019 yılına da iyi bir başlangıç yapan otomotiv sektörünün Ocak ayı ihracatı yüzde 1,9 artışla 2 milyar 330 milyon dolar oldu. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2018 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota Otomotiv, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ve Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti.Bu seneye iyi bir başlangıç yapan otomotiv endüstrisi, geçen yılki yüksek ihracat ortalamasını devam ettirdi. Bu yılın ilk ayında binek otomobillerde ihracat düşüşü yaşanırken, diğer ana sanayi ürün gruplarında çift haneli ihracat artışı yaşandı.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

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