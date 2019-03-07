Otomotiv ihracatı Şubat ayında yüzde 9.0 azaldı

İstanbul, 7 Mart () - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisi Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0 azalışla 2.54 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

OİB'den yapılan açıklamada, "Şubat ayında parite kaynaklı kayıp 175 milyon dolar oldu" denildi ve parite kaybının yaşanmaması halinde otomotiv ihracatının 2.7 milyar doların üzerine çıkacağı ve ihracat düşüşünün yüzde 2.5 düzeyinde kalmış olacağı belirtildi.

Buna göre, ürün grupları bazında bakıldığında;

- otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu ihracatı şubat ayında yüzde 16 artarak 149 milyon dolar,

- binek otomobil ihracatı yüzde 11 azalarak ve 953 milyon dolar,

- tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 azalarak 892 milyon dolar,

- eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 29 azalarak 407 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya Şubat ayında 349 milyon dolar ile Türkiye otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu sürdürdü.

Şubatta ikinci büyük pazar Fransa’ya ihracat yüzde 5 azalarak 265 milyon dolar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a yönelik ihracat yüzde 13 azalarak 244 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliğine Şubat ayı ihracatı da yüzde 10 azalarak 1 milyar 981 milyon dolar oldu.

Afrika Ülke Grubu’na ihracat yüzde 6.0, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23, Uzakdoğu Ülkeleri’ne yüzde 32, Serbest Bölgeler’e yüzde 47 ve Okyanusya Ülkeleri’ne yüzde 85 ihracat artışı yaşandı.