Otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat'ta yüzde 11.1 düştü

İstanbul, 2 Mart () - Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat ayında yüzde 11.1 azalışla 46 bin 965 adet düzeyine geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 düşerek 82 bin 288 adete düştü.

Buna göre, Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.61 azalışla 34 bin 658 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 0.57 artışla 12 bin 307 adete çıktı.

Yılın ilk iki aylık dönemde ise, otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 5.63 azalarak 60 bin 347 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 1.62 artışla 21 bin 941 adet düzeyine yükseldi. ODD'den yapılan açıklamaya göre, Şubat sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 5.9 azalış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 12.4 artış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 40.4 azalış gerçekleşti. Şubat sonunda 2 adet elektrikli ve 34 adet hibrit otomobil satıldı.

Şubat sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39.18 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 23 bin 646 adet ile sahip oldu.

Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60.21’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58.05’e yükseldi.

Şubat sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,91’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 50.96 pay ve 30 bin 753 adet ile C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 47.55 pay ve 28 bin 698 adet ile Sedan otomobiller oldu.

Bu dönemde, hafif ticari araç satışları gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 66.46 pay ve 14 bin 583 adet ile van, yüzde 12,38 pay ve 2 bin 716 adet ile kamyonet, yüzde 12,21 pay ve 2 bin 679 adet ile pick-up ve yüzde 8.95 pay ve 1,963 adet ile minibüs yer aldı.