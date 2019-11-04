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Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim’de yüzde 127.5 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bankaların taşıt kredileri faizlerini, yurtiçinde üretilen araçlar için aylık yüzde 1.4-1.6 düzeyinden, yüzde 0.49 - yüzde 0.69 aralığına düşürmesinin ardından Ekim ayında, geçen yılın aynı...

EKONOMİ 04.11.2019, 12:57
Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim’de yüzde 127.5 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bankaların taşıt kredileri faizlerini, yurtiçinde üretilen araçlar için aylık yüzde 1.4-1.6 düzeyinden, yüzde 0.49 - yüzde 0.69 aralığına düşürmesinin ardından Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıkarken, on aylık dönemde ise yüzde 31.88 düşüşle 330 bin 384 adete geriledi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ağır ticari araçları da kapsayan yıl sonu toplam pazar tahminini 450,000-500,000 aralığına yükseltti. Bankaların taşıt kredisi faizlerindeki indirimler öncesinde Temmuz ayında yapılan bir önceki tahmin 340,000-380,000 adet düzeyindeydi. ODD gelecek yıl için de ilk pazar tahminini de 525,000-575,000 aralığında belirledi.
ODD’ye göre otomobil satışları, 2019 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 137.94 artarak 39 bin 996 adete çıktı. Aynı dönemde, hafif ticari araç satışları da, yüzde 90.66 artışla, 4 bin 762 adetten, 9 bin 79 adete yükseldi.
Ekim ayında;
- 153 adet elektrikli ve 8 bin 688 adet hibrit otomobil satıldı,
- dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54.74’e geriledi,
- otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68.58’e çıktı,
Hafif ticari araçlarda;
- yüzde 72.08 pay ile Van (44 bin 518 adet),
- yüzde 12.17 pay ile Kamyonet (7 bin 517 adet),
- yüzde 8.04 pay ile Minibüs (4 bin 967 adet),
- yüzde 7.70 pay ile Pick-Up (4 bin 758 adet) satıldı.
ODD verilerine göre, otomobil satışları yılın ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.17 azalarak 268 bin 624 adete düştü.
Aynı dönemde, hafif ticari araç satışları da, yüzde 41.6 düşerek 61 bin 760 adete geriledi.
 

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