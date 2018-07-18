Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

HİLTON, Türkiye’deki ilk Curio Collection resort otelini açmak üzere inşaat sektöründe yer alan BESA Grup ile anlaştı. Dünyada farklı konumlarda bulunan ve farklı otelleri bünyesinde barındıran ‘Curio Collection by Hilton’ koleksiyonu ile BESA Grup'un "The BO Vue Otel" anlaşması bugün imzalandı.

İstanbul’da düzenlenen imza töreninde, BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Hilton MENA İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser ve Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer, “The BO Vue” ile ilgili bilgiler verdi. İmza törenine BESA Grup Turizm Koordinatörü Yunus Gürkan da katıldı.

“TÜRKİYE TURİZMDE HAK ETTİĞİ PAYI ALMALI”

The BO Vue Hotel’in 25 bin metrekare civarında bir otel olacağını dile getiren BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, yatırım bedelinin bugünkü şartlarda metrekare başına 2 bin dolar civarında olacağını söyledi. Bezci, Türkiye’nin turizmde hak ettiği payı çok daha fazla alması gerektiğini belirterek, “Bu sebepten dolayı bizler de sorumluluk bilincimizle elimizi taşın altına koyduk. Günümüzde uluslararası bir cazibe merkezi olan Bodrum’a talebin daha da artması için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bodrum Belediye Başkanımızın söylemiyle önümüzdeki sene bodruma 5 milyar dolarlık turizm yatırımı bekleniyor ve biz de bundan gurur duyuyoruz” dedi.

Bodrum’da bu yıl alınacak konut sayısında da artış beklendiğini ifade eden Bezci, “Hilton’la yaptığımız işbirliği Türkiye için çok büyük önem taşıyor. Curio Collection markasını ilk kez Türkiye’ye BESA grupla getirdi” diye konuştu.

“İŞBİRLİĞİ HEM TÜRKİYE’YE HEM BODRUM’A ARTI DEĞER KATACAK”

BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, yapılan işbirliğinin hem Türkiye’ye hem de Bodrum’a artı değer katacağını belirtti. Türkiye’deki lüks otel zincirleriyle görüşürken Hilton Curio ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Bezci, “The BO Vue 84 odalı, her odanın denizi gördüğü ve birçok odanın kendine ait havuzu olan Hilton’un kendi lokasyonuna göre şekil almış bir otel zinciri. BESA Grup yaklaşık 50 yıldır Ankara’da ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde alışveriş merkezi ve konut projeleri yapan bir firma. Bu bizim ikinci yazlık projemiz. Projenin konumu itibari ile ziyaretçilerimize birçok avantaj sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bodrum’un St. Tropez, Nice’den hiçbir farkı olmadığını belirten Bezci, “Türkiye koylar açısından çok daha üst bir noktada yer alıyor. Bodrum’a çok ciddi bir fayda sağlayacak çünkü bunlara hep ‘bacasız fabrika’ olarak bakıyoruz. Ciddi turist ağırlayacağımızı düşünüyorum. Hilton’un 70 milyon tane üyesi var. Onların da Bodrum’u tercih etmelerini sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ İLK ‘CURİO’ OTEL”

Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer, Hilton olarak kuvvetli yerel firmalarla çalıştıklarını ve BESA Grubunu tercih etmelerinin sebebinin de bu olduğunu söyledi. The BO Vue Otel’in Türkiye’deki ilk ‘curio' resort otel projesi olacağını ifade eden Sözügeçer, konsept hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

“Curio Collection by Hilton eşi benzeri olmayan konumlardaki kendine özgü kimlikleri olan bağımsız otelleri bir araya getirdiğimiz, eski tarihi bir binanın otele dönüştürülmesi için yatırımcılara sunduğumuz bir marka. Göz kamaştıran bir resort oteli Hilton bünyesine katmak, şehir merkezinde ikonik diyebileceğimiz bir binanın otele dönüştürülmesi, var olan bir oteli bünyemize katmak için yatırımcılarla paylaştığımız koleksiyonumuz. Bugün Türkiye’deki ilk Curio otel için imzalar atıldı.”

Markanın bir ülkenin kalkınmasında önemli rolü olduğunu söyleyen Sözügeçer, “Müşteri portföyümüzden gelen talepler doğrultusunda ve Türkiye’de markamızı geliştirme kararı aldıktan sonra potansiyel firmalarla görüştük. BESA Grubun Bodrum’daki arazilerine giderek markamızın orası için doğru olduğuna karar verdik. Marka, bir ülkenin kalkınması turist çekmesi için çok önemli. Biz de Hilton olarak son 63 yıldır buna bir katma değer kattığımızı düşünüyoruz. Ne kadar kaliteli marka, otel olursa o kadar da kaliteli müşteri gelir. Bu da Türk turizmine pozitif olarak yansıyacaktır” dedi.

Hilton MENA İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser ise, böyle bir projeyle Bodrum’a dahil olmanın kendileri için çok önemli olduğuna değindi. Lokasyon ve ortaklığın başarılı projeler oluşturduğunu söyleyen Khneisser, “Ortaklık için çok teşekkür ediyorum. Bizler son derece heyecanlı ve mutluyuz. Lider bir otel olacağına inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

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