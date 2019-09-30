Otel doluluğunda İstanbul, Barcelona ve Londra'yı geçti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),Türkiye'nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018’in aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olduğunu açıkladı. Türkiye’nin aylık bazda dolulukları Avrupa ortalamasının üzerine çıktı.İstanbul, dünyanın en çok turist çeken kentlerinden olan Barcelona ve Londra'yı geçerek yüzde 87.7 doluluk oranı ile aylık bazda Avrupa’nın en fazla dolu 10 şehrinden biri oldu. UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri olduğu açıklandı

Turizmde yüksek sezon geride kalırken, konaklama sektörünün ağustos ayı performansı da belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olarak kaydedildiğini açıkladı. Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda da olsa yeniden Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri olarak milyonlarca turistin gittiği Barcelona ve Londra'yı geçti. İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri oldu. Ancak ülke bazında dolulukta Türkiye 27 ülke arasında 15. sırada yer aldı. Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 77.7 oldu.

Fiyatlarda ilk hedef 2012 yılını yakalamak

STR verilerine göre, konaklama sektörü fiyatları da yükseliş kaydetti, ancak Avrupa ortalaması yakalanamadı. Türkiye’nin Ağustos 2019’da Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 artışla 105 euro’ya ulaşırken, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 27.9 artışla 83.4 euro olarak gerçekleşti. Ağustos 2019’da aylık bazda Avrupa’da oda fiyatı ortalaması 117.7 euro, oda başı gelir ortalaması ise 91.5 euro oldu. Türkiye’nin Ocak-Ağustos 2019 dönemi ortalama dolulukları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla yüzde 67.3, oda fiyatı yüzde 11.5 artışla 79.6 euro, oda başı gelirler ise yüzde 13.4 artışla 53.6 euro oldu. Oda fiyatlarında rekor düzeye; Türkiye ortalamasında 115.6 euro, İstanbul ortalamasında 152.9 euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.

İstanbul’da yüzde 87.7

İstanbul'un Ağustos 2018’de yüzde 84 olan doluluk oranı, Ağustos 2019'da yüzde 4.4 artarak yüzde 87.7 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 107.3 ile Ağustos 2018'e göre yüzde 20.1 artış gösterdi. Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 25.4 artış yaşandı ve 94.1 euro olarak ölçüldü. Ocak-Ağustos 2019 döneminde ise İstanbul’un ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 artışla yüzde 73.7’ye, oda bedeli yüzde 11 artışla 90.2 euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.9 artışla 66.4 euro’ya ulaştı.

Antalya’da yüzde 82.9

Antalya’da Ağustos 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.4 artarak, yüzde 82.9 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 174.7 euro ile Ağustos 2018'e göre yüzde 25.7 artış yakaladı. Odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 31.2 artışla 144.8 euro olarak ölçüldü. Ocak–Ağustos 2019 döneminde ise Antalya’da doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artışla yüzde 66.6, oda bedeli yüzde 13.6 artışla 98.9 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 16.4 artışla 65.8 euro oldu.

Avrupa’nın en dolu 10 şehri (Ağustos 2019)

Şehir………….Doluluk (%)

Edinburg………89.9

Dublin…………89.5

S.Petersburg…..88.5

Kopenhag……..88.4

Amsterdam……88.2

Prag…………...88.0

İstanbul………..87.7

Budapeşte……..87.5

Barcelona……...87.0

Londra…………86.7