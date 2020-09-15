Osmanlı sultanlarının gözdesi, ihracatın yıldızı oldu

Osmanlı Sarayında, Sultanların sofralarını süsleyen, Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzüm, ihracatın yıldızı oldu. 8 Ağustos 2020 tarihinde ihracatı başlayan çekirdeksiz sultani üzüm 1 aylık dönemde, Türkiye’ye 37 milyon 419 bin dolar döviz kazandırdı.

Taze çekirdeksiz sultani üzüm ihracatı 2019 yılının aynı döneminde 30 milyon 701 bin dolar olmuştu. Sultani üzüm ihracatı geçen sezona göre yüzde 22 artış kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, çekirdeksiz sofralık sultani üzüm ihracatında Rusya Federasyonu 19 milyon 142 bin dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Türk ihracatçıları, Rusya Federasyonu’na 2019 yılının aynı döneminde 14 milyon 756 bin dolarlık çekirdeksiz sultani üzüm ihracatı yapmıştı. Rusya’ya ihracat artışı yüzde 30’a tırmandı.

Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzümün, Anavatanının Anadolu toprakları olduğuna işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, şifa deposu olan çekirdeksiz sultani üzüm için 55 bin üretici ailenin 1 milyon dekarı aşan bağ alanlarında üretim yaptığı bilgisini verdi.

Türkiye’nin taze üzüm ihracatından 2019 yılında 150 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini dile getiren Uçak, “Taze üzüm ihracatında 92 milyon dolarlık payla çekirdeksiz sultani üzüm, dünyanın en çok tercih ettiği üzüm çeşidimiz. 2020 yılında taze üzüm ihracat hedefimiz 180 milyon dolar, çekirdeksiz sultani üzüm ihracatında ise 110 milyon dolara ulaşmak için çalışacağız” diye konuştu.

Kanseri önleme, kalp hastalığı riskini azaltma yanında vitamin ve mineraller açısından çok zengin bir meyve olan çekirdeksiz sultani üzümün, kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynadığının altını çizen Uçak, görüşlerini şöyle özetledi; “İçerdiği yüksek miktarda demir nedeniyle kansızlığı önlüyor, üzüm polifenoller olarak bilinen güçlü antioksidanlar içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tüm vatandaşlarımızı günlük asgari 100 gram taze üzüm tüketmeye davet ediyorum. Okullar 28 Eylül’de açılacak, çocuklarımızın bağışıklık sisteminin covid-19’a karşı güçlü kalması için beslenme çantalarına taze üzüm konulmasını tavsiye ediyorum.”

Türkiye, çekirdeksiz sultani üzüm ihracatının başladığı 8 Ağustos 2020 tarihinden sonra 44 ülkeye üzüm ihraç etti. Rusya 19 milyor 142 bin dolarlık tutarla açık ara en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Ukrayla 4 milyon 551 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Almanya ve Polonya ise; 3’er milyon dolarlık taze sultani üzüm tercih etti.