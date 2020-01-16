Osman Şenkul, yeni kitabını okurları için imzaladı

Demirören Haber Ajansı () Ekonomi Müdürü, yazar Osman Şenkul’un kaleme aldığı, faiz kavramının çeşitli uygulamalarla geçmişten bugüne olan yolculuğunu anlatan 'Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya' adlı kitabın imza günü düzenlendi.

Osman Şenkul'un, paranın tarihinin anlatıldığı Parahistoria’nın ardından, paranın da ötesinde 'ödünç alıp verme piyasalarının, onların arkadaşındaki düşünsel, etik ve inanç bazlı oluşumların ve günümüze ışık utan sonuçlarının tarihsel ve güncel kapsamlı bir tarama ve incelemesini' anlattığı 'Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya' adlı kitabı, Scala Yayıncılık’tan çıktı.

'Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya’nın imza gününe, kitabın önsözünü yazan Prof. Dr. Mehmet Emin Karaaslan'ın yanı sıra okuyucular katıldı. Scala Yayıncılık'ın Beyoğlu'ndaki merkezinde düzenlenen imza gününde Şenkul, okuyucularıyla bir araya geldi.

Editörlüğünü de Ahmet Necdet Öğütçü’nün yaptığı 'Parahistora Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya' adlı kitapta, özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla oluşan ödünç alıp verme ve faiz kavramlarının Mezopotamya’dan günümüze çeşitli uygarlıkların uygulamaları ele alınıyor.

Mehmet Emin Karaaslan, 'Parahistora Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya’nın önsözünde, “Bu kitabın konusu alışverişin, mal ve hizmet piyasalarının evrimi ve fiyat oluşumu değil, daha özgül; özel mülkiyetin ve çeşitli şekillerde uzmanlaşmış iş kolları ve mal/hizmet piyasalarının gelişmesine paralel olarak oluşan ödünç alıp verme piyasalarının, onların arkasındaki düşünsel, etik ve inanç bazlı oluşumların ve onların günümüze ışık tutan sonuçlarının tarihsel ve güncel, kapsamlı bir tarama ve incelemesi” tanımını yaptı.



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