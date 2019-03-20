OSD: İlk iki ayda üretim yüzde 14 ihracat yüzde 8.0 azaldı

İstanbul, 20 Mart () - Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 ve otomobil üretimi yüzde 16, adet bazında toplam ihracat yüzde 8.0, otomobil ihracatı yüzde 14 azaldı.

OSD verilerine göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 229 bin 327 adete, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 151 bin 474 adete düştü. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalarak 40 bin 459 adete, otomobil pazarı yüzde 52 daralarak ve 30 bin 184 adete geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 199 bin 497 adet, otomobil ihracatı 128 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 7.0 arttı.

OSD verilerine göre, Ocak ve Şubat aylarında toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4.0 azalırken, euro bazında yüzde 3.0 arttı. 2019 yılı Ocak-Şubat aylarında toplam otomotiv ihracatı 5 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 13 düşüşle 1.6 milyar dolara geriledi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 6.0 azalışla 1.6 milyar euroya düştü.

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk iki aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 8.0, ağır ticari araç grubu üretimi yüzde 28 azaldı. Ticari araç ihracatında ise artış yaşandı. İlk iki ayda ticari araç ihracatı yüzde 7.0 artarken, traktör ihracatı 2018 yılına göre yüzde 29 artarak 2 bin 256 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 55, hafif ticari araç pazarı yüzde 54 daraldı. Ağır ticari araç pazarı Ocak-Şubat döneminde yüzde 62 daraldı.