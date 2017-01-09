OSD: Ekonomideki durgunluğa karşın ihracatta 1 milyonu aştık

İstanbul, 9 Ocak () - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ihracatın ilk kez 1 milyon eşiğini aşarak 1 milyon 141 bin adede ulaştığını ve sektörün 2016’da, ekonomideki durgunluğa karşın 2015 rekorlarını yenilediğini açıkladı.

Türk Otomotiv Sanayii’nin gelişimini ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamasını desteklemek üzere çalışmalarını sürdüren Otomotiv Sanayii Derneği, 2016 yılına ilişkin üretim ve ihracat verilerini açıkladı.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin açıklamasına göre; toplam üretim bir önceki yıla göre traktör hariç adet bazında yüzde 9 arttı ve 1 milyon 486 bin adede ulaştı. 2016 yılında Otomotiv Sanayii ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı ve traktör dışında 1 milyon 141 bin adet oldu. Traktör eklendiğinde üretim 1 milyon 537 bin adet; traktör ihracatı ile toplam ihracat 1 milyon 155 bin adet olarak gerçekleşti.

OSD Başkanı Kudret Önen, otomotiv sanayiinin 2016 yılını nasıl geçirdiğine ilişkin görüşlerini açıklarken sektörün kapasite ve yeni ürün yatırımlarına hızla devam ettiğini ve 2016 yılında da üretimdeki büyümesini sürdürdüğünü kaydetti.

Otomotiv sanayiinin 2015 yılında kaydettiği tarihi rekorun üzerinde bir performans gösterdiğini ve üretilen her 100 aracın 77’sinin yurt dışına gönderildiğini belirten Önen, “Sanayimiz ilk kez 2016’da ihracatta 1 milyon eşiğini aştı. Otomobil sınıfında üretimine başladığımız yeni ürünlerin etkisi ve AB pazarlarındaki istikrarlı büyümenin devam etmesi, sanayimizin üretim ve ihracat rakamlarına olumlu katkı sağladı. İhracatımız adet bazında yüzde 15, dolar bazında ise yüzde 13 arttı. Otomotiv Sanayii, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 16.8’ini oluşturarak sektör sıralamasında 11. yılında da ilk sıradaki yerini koruma başarısını gösterdi” dedi.

“2017 yılında ihracat odaklı üretim hedefliyoruz”

Türk otomotiv sanayiinin 2017 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan OSD Başkanı Kudret Önen, “Sanayimizin kapasite ve yeni proje yatırımlarının hayata geçmesi ile 2010 yılında 1.5 milyon adet seviyesinde olan üretim kapasitesi 2016 sonunda 1.9 milyon adet seviyesine yaklaştı. Sanayimizin halen devam etmekte ve/veya devreye aldığı yeni ürün yatırımları ile 2017 senesinde ihracatın daha da artmasını bekliyoruz” dedi ve ekledi: “2016 yılında birçok yeni otomobil projesini hayata geçirdik. Avrupa’nın önde gelen ticari araç üretim üssü olma konumumuzu artık binek otomobilleri konusunda da önde gelen bir üretim merkezine dönüştürebilmiş durumdayız. Bu yeni projelerin olumlu etkisi ile üretimin ve ihracatın sürdürebilir bir büyüme yakalamasını öngörüyoruz. Teşvikler ile desteklenen yeni projeler, 2017 yılında özellikle ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır.” “Hükümet programında da yer aldığı üzere otomotiv sanayii ülkemiz için stratejik önem taşıyor” diyen Önen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda özellikle Ar-Ge ve mühendislik alanına yapılan yatırımlarla Türk Otomotiv Sanayii bugün sıfırdan tamamen yeni model üretebilme yeteneği kazandı. Global otomotiv markaları için yeni proje ürünlerin geliştirildiği otomotiv üssü konumuna gelen ülkemiz, 2016 yılı ilk 9 ay verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretiminde 2., otomobil üretiminde de 7. sırada yer alıyor. Dünya geneli otomotiv üretiminde ise 2015 yılında 15. sıradaki konumumuzu 2016 yılı ilk 9 ay sonunda korurken, yeni devreye giren otomobil projelerinin etkisi ile otomobil üretiminde 1 basamak atlayarak 17. sıraya yükselmiş durumdayız. Bu konumumuzun daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz.” "Sanayimiz ülkemiz Ar&Ge harcamalarının yüzde 14’ünü temsil ediyor" Türkiye ihracatının yüzde 16.8’ini gerçekleştirerek 2016’ta da ihracatta lokomotif konumunu sürdüren Otomotiv Sanayii, Ar-Ge teşvikleri ile global markalar için üretim üssü olma özelliğini kuvvetlendirerek devam ettiriyor. OECD verilerine göre toplam Ar-Ge harcamaları içerisinde otomotivin payına bakıldığında Türkiye’nin yüzde 14’lük paya sahip olduğu görülüyor. Bunların sonucu, 2010-2015 arası yüzde 96 oranında artan toplam Ar-Ge istihdamı ve yüzde 370 artan patent başvuru sayısında görülmekte. Ar-Ge konusunda Türkiye’nin bir çekim merkezi olmasını bir fırsat ve Otomotiv Sanayii açısından bir gereklilik olarak gördüklerini belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Önen, bunun da doğal olarak ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacağını belirtti. (Fotoğraflı)